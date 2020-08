Cinco “cleanfluencers”

Al pensar en labores del hogar está la imagen de Bree Van de Kamp, la alcohólica y neurótica ama de casa pelirroja de “Desperate Housewives”, que limpiaba hasta la cubertería; o en Marie Kondo, la gurú del orden que les ha dado a los millennials una nueva visión de su espacio personal.

Pero en realidad es todo un estilo de vida y un mercado que en todos sus sectores, según la consultora Allied Market Research, crecerá hasta 74 mil 299 millones de dólares y en el que se enfatiza que esto va más allá de limpiar: Como lo sugiere también el estilo de vida diseñado por Kondo, va hacia la relajación, al bienestar y a estetizar, incluso, el hogar.

No en vano tiendas como Miniso han ido más allá de Ikea y han brindado al usuario un montón de cosas de diseño que no necesitaba pero que ahora desea, siendo una de las marcas que más ha crecido a nivel mundial. Y eso incluye la limpieza y decoración.

Pero no solo la marca china ha entendido el concepto: Estas “cleanfluencers”, que en su ramo no tienen nada que envidiarle a alguien como Martha Stewart (la primera y gran influencer del hogar), también han creado sus propios imperios. Y vale la pena ver qué las hace tan populares, sus hacks o su manera de comunicarlos y de paso, probar todos sus trucos para el hogar.

1. Melissa Maker y Chad Reynolds

Esta pareja tiene su propia página de emprendimiento y también aboga por un estilo de vida minimalista. Asimismo, tienen un negocio de ropa de microfibra llamado Maker’s Clean. Ambos se reparten las tareas del hogar y así hacen sus videos en YouTube. Con mucho de coaching, enseñan trucos para lavar ropa, pero también para limpiar pisos o residuos de líquidos. (@cleanmyspace, 89.5 mil seguidores)

2. Lynsey Crombie

Está en sus cuarenta años. Se hizo famosa por el programa “Obsessive Compulsive Cleaners” y tiene un libro llamado “How To Clean Your House” (“Cómo limpiar tu casa”), sus propios productos y, además, es presentadora invitada en el Channel 4 británico. Tiene hacks para todo: Desde crear gel antibacterial casero hasta para limpiar monedas y las patas de las mascotas. En su página prueba trucos naturales, productos e incluso hace “challenges” de limpieza. Afirma que limpiar puede ser divertido y ayuda a la salud mental. Y, de hecho, estudios de las universidades Stanford y California la secundan: Limpiar puede ayudar a reducir el estrés, entre otros beneficios. (@queenofclean, 179 mil seguidores)

3. Alicia Iglesias

La española sí es una organizadora profesional y tiene su método para asear desde clósets hasta estantes y prácticamente cada sector de la casa. Tiene un libro en el que planifica cada uno de los detalles para ordenar y de hecho lo vende por internet, así como sesiones de coaching virtuales que se pueden comprar en su página web. Es como Marie Kondo, a fin de cuentas, pero se enfoca más en planear antes de la limpieza y también escribió un libro para niños al respecto llamado “El secreto del orden”. (@ordenylimpiezaencasa, 112 mil seguidores)

4. Sophie Hinchliffe

Era estilista y comenzó con su cuenta en 2018. No es limpiadora profesional: Se hizo popular por su manera de limpiar. Es tan famosa que sus fans se llaman “hinchers” y el cómo limpia tiene su propio verbo: “hinch”. Nombra a sus utensilios, ha publicado dos libros y muestra su casa reluciente en su cuenta idílica en Instagram. Tiene hacks hasta para limpiar candelabros y joyería, y en sus historias se la pasa probando sus productos de limpieza favoritos y eso es lo que la ha hecho tan popular en esta red social. (@mrshinchhome, 3.2 millones de seguidores)

5. Megan Hickmann

En su canal y cuenta Love Meg muestra tips de decoración, hauls de despensa y muchos videos de clean motivation. Incluso, se atreve a hacer varias cosas de DIY (do it yourself) esta madre de familia de dos, que vive en Georgia, quien tiene incluso recetas para compartir en sus historias. Y, cómo no, como casi todas sus pares, comparte imágenes idílicas de su vida familiar y de su talento como repostera y decoradora en su cuenta. (@lovemeg09, 108 mil seguidores)