Con ardiente video, Natti Natasha celebró los 25 millones de su tema “Qué mal te fue”

La reguetonera dominicana Natti Natasha no ha dejado de celebrar el éxito que ha estado teniendo con el videoclip casero de su último sencillo “Qué mal te fue”.

Tras la gran acogida que ha tenido la canción en todas las plataformas digitales por parte de sus fieles incondicionales, el material audiovisual tiene nada menos que más de 25 millones de visualizaciones.

La artista urbana ha querido celebrarlo regalando a sus seguidores un sensual video inédito que formó parte de la grabación del clip.

En el video aparece la reguetonera dentro de una piscina con un bikini rojo y ejecutando unos ardientes movimientos.

“Así me pongo cuando 25 millones de personas han cantado que mal te fue en Youtube. Aquí una edición exclusiva que no salió, pero me gustó”, expresó en el texto que acompaña la publicación.

La dominicana también enfatizó: “Sigan viendo y dedicando el tema en todas las plataformas digitales”.

“Preciosa”, “Simplemente perfecta”, “Tenías que haberlo incluido en el videoclip”, son varios de los mensajes que figuran en la publicación que acumula casi los cuatro millones de views.

Más del tema de Natti Natasha

“Qué mal te fue” fue estrenado el pasado 31 de mayo en YouTube. Además de llamar la atención por sus sensuales planos en los que se aprecia a Natti en topless, el video sorprendió porque fue dirigido por la propia intérprete.

Aunque algunos tacharon su trabajo de vulgar y recibió muchas criticas en las redes sociales, lo cierto es que el tema pasó rápidamente a ocupar los primeros puestos de las listas de los hits latinos.

Actualmente, la dominicana supera los más de 25 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Dentro de su perfil, la cantante comparte imágenes de su día a día, así como de sus presentaciones musicales.

Asimismo, Natasha se ha convertido en toda una reina en Tik Tok.