Mensajes de amor: Cuando la distancia no es un impedimento para agasajar a papá

La cuarentena y el distanciamiento social se han sumado a las diferentes causas por las que festejar el Día del padre junto a papá no es una posibilidad. Muchos padres no estarán presentes físicamente este 17 de junio por el confinamiento o porque el trabajo y la búsqueda de mejores oportunidades los llevaron a otro país.

Sin importar en dónde se encuentren, es importante dejarles claro que la distancia y la separación nunca serán motivos suficientes para dejar de quererlos y agasajarlos como se merecen. Por su amor, su apoyo, su fuerza, su lucha, su valentía y por decenas de motivos es que siempre estarán presentes.

Actividades virtuales para celebrar a papá en casa ¡Sin excusas! Conciertos virtuales, shows de comedia y catas de cerveza o vino son algunas de las actividades que puedes disfrutar junto a papá durante la cuarentena, sin salir de casa.

Cerca o lejos, hoy los celebran

Personalidades guatemaltecas y usuarios de las redes sociales se unieron para decir: ¡Felicidades papá! con emotivos mensajes que compartimos a continuación.

“Papi: La vida me ha premiado en tener no solo un gran papá que es mi ejemplo a seguir, sino en tener un amigo que siempre está para mi. Qué ganas tengo de que todo esto pase para abrazarte y pasar más tiempo juntos . Te amo”, Mirciny Moliviatis, chef guatemalteca.

“Papi: Gracias por ser un gran ejemplo y desde pequeña enseñarme a creer mi misma. Gracias por tu gran corazón y por darme lo mejor de la vida: Raíces para ser fuerte y alas para volar. Hoy no podemos celebrar como queremos, extraño mucho tus abrazos y poder sentarnos a platicar, pero siempre estamos unidos de corazón y pronto te daré abrazos por montón”, Marce Tánchez, nutricionista e influencer de fitness.

“Mi papá siempre ha sido una persona entregada por completo a Dios. Eso siempre lo admiraré, por ello le doy gracias por tenerlo en mi vida y a pesar de la distancia siempre está en mi corazón y en mis pensamientos”, Napoleón Robleto, cantante guatemalteco.

“Papá hoy en este día tan especial te quiero dar las gracias por ser el amor incondicional más grande que existe. Gracias por tanto y espero algún día poder devolver un poco de todo lo que nos has dado. ¡Te amo con todo mi corazón!”, Ximena Diéguez, medallista panamericana de Pentatlón Moderno.

“¡Feliz día viejo! Gracias por todo lo que nos has dado y por el ejemplo que has sido para nosotros. No puedo estar contigo, pero te mando un saludo a la distancia”, Pablo Mingorance, jugador de Xelajú MC.

“No me alcanzará la vida para agradecerte por tu ejemplo y por enseñarme a amar el deporte en el que encontré una oportunidad de superación. Gracias por ser mi modelo a seguir y porque me enseñaste que no todos los héroes usan capa y espada”, Paula Guillén, seleccionada de ciclismo.

“Feliz día del padre a la persona que está en todo momento, es honesto conmigo y me ha enseñado a ser un hombre de bien. ¡Que Dios lo bendiga siempre papá!”, Luis de León , jugador de Municipal.

“Quiero darle gracias a Dios por darme el mejor padre, que me hizo un hombre de bien, me enseñó a trabajar y me guió en un deporte que hoy es mi vida. Gracias papá por tus regaños y consejos, porque me enseñaste a levantarme de cada tropiezo”, Alfredo Ajpacajá, campeón de ciclismo.

“¡Feliz día del padre! Gracias por el apoyo que siempre me has dado. Te quiero y te mando un abrazo a la distancia”, Rafinha, jugador de Santa Lucía.

“Quiero decirte que tú sos mi inspiración y que todo lo que soy es gracias a ti. Sos el mejor papá del mundo, ¡feliz día del padre!”, Héctor Morales, jugador de Siquinalá.

Otros mensajes en las redes sociales:

Eres un gran padre. La distancia nos separa en este día tan especial. Dios te guarde y mil gracias por cada esfuerzo y por toda tu dedicación. Eres un súper papá.

Estás lejos y de nuevo no podremos celebrarlo juntos, pero agradezco los esfuerzos que haces todos los días por nosotros. ¡Feliz día para ti papi!

Quiero saludar a mi papá, tengo 90 días de no poder verlo.

¡Feliz día papi! Gracias por darme la vida y sacarnos adelante. ¡Te amo!

¡Feliz Día del padre! Estamos lejos y por la situación no nos podemos ver, pero con este mensaje le mando un fuerte abrazo, que Dios lo llene de bendiciones y salud.

Feliz día del padre a ti, que no vas a poder estar con nosotros, pero te queremos mucho.

