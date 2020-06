Actividades virtuales para celebrar a papá en casa

View this post on Instagram

CATA MARIDAJE ONLINE 👔¡Celebremos juntos a Papá!🍾🍽️ Te invitamos a participar de una exquisita Cata Maridaje Online, donde podrás acompañar a papá de una experiencia sensorial única. Presentado los platos especiales el Chef Alex Quintana (Chef de Quintana Bistro) y Anneliesse Von Quedvon (Sommelier de Corchos). . ✔️ Sábado 20 de Junio / 3:30pm ✔️ Precio Q475.00 para 2 personas ✔️ La Cata se dará a través de Zoom. ✔️ Nosotros te lo llevamos a tu domicilio. . Incluye: 🍷Vinos 1 Botella de Carmen Reserva Premier Merlot 2018 1/2 Botella de Cune Crianza 2016 🍽️Menú 1er. Tiempo Provoleta 2do. Tiempo: Lomito a la Palmilla 3cer. Tiempo: Utopía . Puedes reservar tu cupo en @corchosgt y @quintanabistrot . 📞 Corchos PBX 2224-1100 📲 Whatsapp al 3317-5848, 5104-9829, 3480-1576. . #corchosgt #quintanabistrot #momentosespecialescorchos #happyfathersday