Lizbeth Rodríguez presume su “gordura” en Instagram en sensual traje de baño

Gracias por todas sus bendiciones, felicitaciones y muestras de apoyo 😍🤩🥳 lloro cada vez que veo un video o un mensaje lindo de ustedes! Porque se que lo hacen de todo corazón y que en cada uno de los momentos que muestran, ustedes estuvieron ahí apoyándome! Como siempre! Este año ha sido el más loco, raro, y lleno de emociones y altibajos de toda mi vida! Gracias por no dejarme decaer, por no permitirme sentirme mal ni insuficiente. No tienen idea de lo que significan para mi y de lo agradecida que estoy con todos ustedes. Hacen de mi mundo, el mejor de todos! Son los fans más chingones de todo internet alv! Los amooooooo!!! Neta Gracias! Me pusieron muy de buenas!