Vivir la Covid-19: “Es una enfermedad muy agotadora”

Yaret Bonilla es una chef mexicana lleva casi un mes en cuarentena en su departamento de Madrid, España, después de que autoridades de ese país le diagnosticaran Covid-19 vía telefónica, luego de que presentara síntomas y confirmara que estuvo en contacto con dos compañeros de trabajo que dieron positivo a la prueba del Coronavirus.

¿Cómo sospechaste que tenías coronavirus?

Lo primero es que en el trabajo cerramos el 12 de marzo porque nos avisaron que había la sospecha de que uno de nuestros compañeros de trabajo estaba infectado con el Covid-19. Entonces decidimos cerrar por la noche el restaurante donde trabajo.

¿Cuándo empezaste a manifestar síntomas?

El sábado 14 empecé con una tos muy ligera, sin mayor problema, después la tos fue cada vez más fuerte y comencé con mucha fiebre, que llegó a más de 39 grados centígrados, y también tuve dolor de cuerpo. Los síntomas avanzan muy rápido, un día empecé con tos leve y por la tarde ya tenía fiebre y molestias. Teniendo estos síntomas comencé a sospechar que podía tener Covid-19, pero no hice nada, solo descansé, pero al día siguiente ya comencé con dolor de cuerpo, dolor en los omóplatos (supongo que por los pulmones) y un dolor de cabeza muy intenso.

¿Qué hiciste cuando comenzaste a sentiste tan mal?

Decidí llamar a un número que habilitaron las autoridades españolas para las personas que necesitaran información sobres Covid-19, describí mis síntomas y me dijeron que seguramente era coronavirus, porque avisé que había estado en contacto con dos personas a las que ya se les había confirmado que tenían la enfermedad -para ese entonces ya se había confirmado que dos de mis compañeros de trabajo habían sido infectados-, entonces me dijeron que era coronavirus seguro.

¿Que te recomendaron hacer cuando confirmaron el diagnóstico?

Quienes toman la llamada no so médicos propiamente, porque las autoridades crearon un call center para organizar, lo único que hacen las personas que contestan las llamadas es darte las indicaciones que les han pedido transmitir, como quedarse en casa aislado, me dijeron que tenía que desinfectar absolutamente todo con cloro y que usara mascarilla.

¿Te recetaron algún medicamento?

Sí me medicaron, la mujer que contestó mi llamada me dijo que solamente tenía que tomar paracetamol, es lo único que están recetando por ahora para combatir el virus. Me dijeron que no debía tomar ibuprofeno ni aspirina, ni ningún otro medicamento para el dolor. Solamente paracetamol para bajar la fiebre.

¿Cómo continuó tu situación física los siguientes días?

Me sentía mal, pero aún no llegaba lo peor. Al día siguiente empecé con diarrea, ya no tenía hambre, perdí un poco el sentido del olfato y mucho malestar, mucho dolor de cuerpo a la hora de toser, dolor de espalda y fiebre. Además siempre sentí presionado el pecho, nunca me costó respirar, pero si sentía sofocos.

El cuerpo sufre una descompensación muy fuerte, entonces tuve el periodo menstrual durante 17 días seguidos. Molestias que nunca he padecido en mi vida normal, las padecí durante la etapa más fuerte del coronavirus.

Nunca había experimentado tantas molestias por una enfermedad respiratoria. Me duró como cuatro días lo más fuerte de la enfermedad y al quinto día ya empecé a sentirme mejor.

¿Estuviste sola todos esos días?

Sí, pero creo que eso también fue algo positivo, porque no estuve con la preocupación de contagiar a alguien. También el primer día me generó mucho estrés el tener que desinfectar todo. Hubo un momento en el que sentí muy de cerca que es una enfermedad muy diferente, porque no me dijeron, como en una gripe normal, descansa, olvídate de todo; no, lo primero que me dijeron fue ‘limpia todo con cloro, cada cosa que toques debes limpiarla con cloro’, eso me generó mucho estrés.

Afortunadamente yo estoy en casa, porque es una enfermedad muy agotadora porque te duele todo, te agota mucho, se duerme muy mal, pero nunca me sentí tan grave como mucha gente que la pasa mal aquí en España. Por lo mismo nunca se vieron en la necesidad de sacarme de mi casa, de llevarme al médico, ni nada parecido.

Entonces tú te atendiste sola, ¿cómo fue eso?

Sí, y es algo que no me costó mucho esfuerzo. Creo que eso es algo que me ayudó, porque al final necesitas voluntad, porque te atiendes o no sales de esta situación. Como que tener que asumir esa responsabilidad también te ayuda a sobreponerte, porque no tienes de otra, hay que levantarse y hay que levantarse.

¿Ya te dijeron que te recuperaste?

No, ahora por ejemplo ya no me siento mal, ya me siento muy bien, pero todavía estoy esperando que me digan qué es lo que tengo que hacer ahora. No te dicen algún procedimiento o algún protocolo que haya que seguir. Ahora mismo estoy esperando que me contacten para que me digan qué puedo hacer, si ya puedo seguir mi vida ‘normal’, porque todos estamos en cuarentena, pero quiero saber qué es lo que sigue.

Ahora mismo siento como que vivo en la casa del virus, porque pese a que ya me siento muy bien, ya volví al entrenamiento y ya no me cuesta respirar, tengo la impresión que aquí dentro está todo contaminado, no sé, me da temor todavía.

¿Entonces aún no te han dicho oficialmente que estás curada?

No, porque de hecho a mí no me hicieron la prueba oficialmente, porque en cuanto les dije que había estado en contacto con algunas personas que sí habían dado positivo y que tenía síntomas, asumieron que tenía Covid-19 y me diera indicaciones para tratarme. Lo primero que me dijeron fue ‘no salgas, ni vayas al hospital’, entonces no me hicieron una prueba como tal. Ahora he estado viendo las noticias y me enteré de que están comprando kits de pruebas masivas porque la idea es hacerle pruebas a las personas que hayan presentado los síntomas para saber si todavía son portadores, también están queriendo revisar el tema de la inmunidad, pero por ahora no me han dicho nada sobre eso. Ahora estoy muy confiada de que ya pasó, pero en realidad no lo sé.

¿En general cómo definirías tu experiencia con el coronavirus?

Yo nunca me había sentido así, en una situación muy extrema. No me sentía tan mal, pero sí te da paranoia. Pensar que estaba atravesando esta situación y ver las noticias me generaba mucho estrés, era una situación de mucha tensión, porque, al final, pensando en el peor de los escenarios y viendo las noticias de lo que está sucediendo en España, da mucho miedo.

¿Qué consejo le darías a las personas que actualmente están en cuarentena?

Lo primero que recomiendo es que se tomen esta situación en serio, sé que mucha gente está incrédula, quizá en un principio, cuando esto solo estaba en China, yo también lo fui, pero conforme se iba acercando me iba sensibilizando, ya que lo he vivido, pues les digo que es una cosa seria.

Ahora que estoy viendo como se vive esta situación en España, con la cantidad de muertes que hay, sé que es una situación que se puede aminorar en cuanto a la propagación y en ese sentido tenemos mucha responsabilidad.

En cuanto a la cuarentena, les aconsejo tener voluntad, mucha voluntad y hacer la vida normal en la medida de lo posible y tener en mente que esto es algo pasajero, que en algún momento vamos a salir de esta y pues que mejor lugar que la casa para pasar esta etapa.

Podría haber peores escenarios y en ese sentido creo que si ahora estamos en la posibilidad de pasar esta cuarentena en casa con un ser querido o con la familia es el mejor de los escenarios.