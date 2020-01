Rodolfo Jiménez: “Podríamos escribir un libro con todo lo que hemos hecho y pasado con Publinews”

View this post on Instagram

Alejandro “el Gambetita” Díaz le dio el triunfo a Municipal sobre Comunicaciones (0-1) en el #Clásico308 del fútbol nacional, y decidió celebrar su tanto al estilo de Lionel Messi, quitándose la camiseta y mostrándosela a la afición crema. El gesto no solo le costó la expulsión a Díaz (doble amarilla), sino que desató la violencia en el estadio Doroteo Guamuch Flores, donde fanáticos arrancaron asientos y los arrojaron al campo. | Fotos: Mynor Sandoval