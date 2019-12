¡La niña atropella gatos, el gato cínico o la “vístima”! Estos fueron los memes del 2019

View this post on Instagram

Fue catástrofe o una gatastofre , un meme por cada vida de estos adorables felinos. #memegatos memes #cat #rewind2019 #memesenespañol ato #gatosaludable #gatomaracay #amantedelosgatos #Maracay #carabobo #caracas #mascotasve #MascotasMaracay #MascotasVenezuela #mininos #gatos #felino #mascotas #amorgatuno #amorgatuno😻 #amordegato #amordegatos #arenaparagatos #specialkitty #natural #claycatlitter