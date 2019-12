¡Por salud! Termina el año desechando los rencores que no te dejan avanzar

Sexo y matemáticas: Las posiciones sexuales con números del Kamasutra que debes probar

Aunque no se trata de hacer operaciones matemáticas si lo que estás pensando es vivir una experiencia placentera, los números han inspirado los nombres de algunas posturas sexuales que se provocan la curiosidad de muchos, promueven mayor intimidad y placer. Y no, no solo es el 69.