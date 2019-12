Fundación Tigo e Ismael Cala celebran la graduación de más 500 jóvenes del proyecto “El vuelo de la Cometa”

View this post on Instagram

El Programa CALA (Centro Académico para el Liderazgo en Acción) tiene como objetivo impulsar la formación de adolescentes en liderazgo emocional y emprendimiento para impactar la siguiente realidad entre los adolescentes latinos: ✔️4 de 10 estudiantes no terminan la escuela secundaria. (BID) ✔️Liderazgos y ejemplos negativos se están convirtiendo en prototipos de “éxito”. ✔️Un alto porcentaje de estudiantes dejan de asistir a clases por falta de interés o temor a ser agredidos física o verbalmente en sus colegios. (BID – Unesco) . Como facilitador tendrás el rol de acompañar el proceso de aprendizaje de un grupo de 30 adolescentes aproximadamente con edades comprendidas entre 12 y 17 años, pertenecientes a uno de los 5 institutos de educación seleccionados para el proyecto, que están ubicados en Ciudad de Guatemala 👏🏻🙌🏻😀 . ¿Qué se requiere? 👀👇🏻 ✔️Pasión y compromiso por hacer algo en favor de esta generación de adolescentes. ✔️Profesional de una carrera social tales como: Educador, Psicólogo, Sociólogo, Psicopedagogo, Antropólogo. ✔️Deseable: con certificación de coaching. ✔️Experiencia de trabajo con adolescentes y técnicas facilitación. ✔️Conocimiento en los siguientes ejes temáticos: inteligencia emocional, liderazgo, habilidades para la vida, emprendimiento social, uso efectivo de las TI en procesos educativos. ✔️Disponibilidad para invertir de manera voluntaria 3 horas por semana durante 4 meses (de junio a septiembre de 2019). ✔️Residente de Ciudad de Guatemala ✔️Posibilidad de participar en el entrenamiento intensivo presencial del 27 al 30 de mayo de 2019. . ¿Estás listo para participar? Si tienes dudas o requieres información adicional, contáctate por: [email protected] o [email protected] 🌐✅