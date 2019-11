VIDEO. United llega al país con un avión personalizado de Star Wars: The Rise of Skywalker

Un Boeing 737-800 personalizado con la novena entrega de Star Wars: The Rise of Skywalker, llegará al Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) a las 10:27 de la noche este miércoles 20 de noviembre.

Esto ha sido anunciado por United Airlines a través de sus redes sociales.

El vuelo proviene del aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, Estados Unidos.

Despegará el jueves 21 de noviembre a las 7 de la mañana.

Our Star Wars aircraft is never far, far away. Track it on FlightAware (tail number N36272) and look for the X-Wing Starship. https://t.co/iFvUA1y7Ed

See Star Wars: The Rise of Skywalker on December 20. pic.twitter.com/h9S4tdsDJG

— United Airlines (@united) November 18, 2019