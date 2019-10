Sauvage: Más poderosa e intensa, la fragancia inspirada en hombres como Johnny Depp

Hace cuatro años Dior lanzó por primera vez una fragancia masculina que se convertiría en un ícono para la industria. Ahora, la marca ha decidido continuar con esta historia y presenta la nueva etapa de Sauvage en un eau de parfum. Como resultado se obtiene una fragancia más intensa, más fresca y lo más importante: Con estelas que duran mucho más tiempo intactas en la piel.

De Sauvage resaltan sus aromas amaderados y orientales. El perfume de una nueva frontera con una huella que sube de nivel.

“Sauvage es una partitura infinita. Su composición es tan densa que me ha permitido darle enfoques inéditos facetando su naturaleza con sutiles matices. Para este nuevo Parfum he imaginado que un fresco intenso llegaba al encuentro de la suavidad de un oriental. He mantenido intacta la poderosa alma de Sauvage dándole acentos nocturnos, una atracción animal y facetas más redondas”, explica François Demachy, el perfumista creador de la fragancia de Dior.

Hombres libres y salvajes

Con la borrasca cítrica de una Bergamota Reggio de Calabria. Luego acoge una nota inédita de mandarina jugosa para multiplicar su frescor y un toque afrutado que lo completa para darle un nuevo rostro jugoso y chispeante. También se le ha añadido el cardamomo para aportar una calidez especiada. Su sensualidad en dos tiempos se prolonga gracias a la poderosa nota de Elemí con acentos resinosos y ahumados.

Una fragancia alegre de aroma viril que está inspirada en hombres de alma salvaje, que aman su libertad y emanan sensualidad sin siquiera pensarlo. Al estilo de Johnny Depp, quien vuelve a ponerse a las órdenes de Jean-Baptiste Mondino como inspiración del hombre libre que se conecta con su faceta animal y con la naturaleza salvaje que le rodea.

Sauvage tiene una base ambarada y seca que está subrayado por un acorde de cuero con facetas pirogénicas y animales. El cedro de Virginia sorprende con una nota frambuesa inesperada y la esencia del Sándalo de Sri Lanka que potencia y envuelve el conjunto de la composición. Una madera adictiva y densa que otorga el poder absoluto de sus acordes lácteos y untuosos.

Un perfume complejo, dulce, sobrio y magnético con tonos cálidos y orientales. Un nuevo perfume altamente concentrado que brilla con una nueva luz. Su frasco tiene la opacidad azulada con su nombre inscrito en plata.

Ya en Guatemala

