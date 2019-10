La lucha y tu imagen: “La verdadera belleza es interna”

View this post on Instagram

En el mes de #noviembre @jessmakeupandhair nos donará al proyecto @cabelloporsonrisas una #peluca por cada cupo que vaya al #curso de automaquillaje. Puedes reservar tu cupo llamando al salón: 22347038 El curso de #automaquillaje será el 09 de nov '19, en ave. Las Américas 6-78 zona 13, edificio El Uno local 15. ¡No te quedes sin tu cupo! #Guatemala #Mujer #cáncer #mujeres #GirlPower #MakeUp #UnaPelucaUnaSonrisa #cabelloporsonrisas