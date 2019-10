Innovación y creatividad de nivel mundial: lo que trae el Festival de Antigua 2019

La edición 15 del Festival de Antigua traerá expertos mundiales que han dejado huella en grandes empresas como Facebook, Google, Dove, entre otras.

El Festival de creatividad más importante de la región se realizará este 7 y 8 de noviembre, con dos días cargados de muchas actividades.

"Este es el primer festival bajo una comunidad que busca integrar a todo el gremio de la comunicación", comentó Guillermo Martínez, presidente de Comunidad de Empresas.

Asimismo, señaló que como cada año, buscan los mejores talentos para compartir experiencias y conocimientos.

#AHORA

Organizadores del Festival de Antigua dan detalles de la actividad que este año cumple 15 años "este es el primer festival bajo una comunidad que busca integrar a todo el gremio de la comunicación" pic.twitter.com/bDI9S1p0N3 — Publinews Plus (@Plus_PN) October 4, 2019

Talleres y expositores

Helena Galindo, presidente de Festival de Antigua, brindó detalles del evento que busca exponenciar los retos de un nuevo mundo en comunicación y de los conferencistas que este año acompañarán la actividad.

En su décimo quinta edición, este evento traerá nueve conferencias magistrales, cuatro charlas de inspiración, tres talleres y dos conversatorios, además de múltiples espacios de networking.

Entre las exposiciones en el Festival de Antigua 2019, se destacarán los nuevos modelos de negocios como Airbnb, Uber, entre otros, señala Galindo pic.twitter.com/d4qqsjv5fV — Publinews Plus (@Plus_PN) October 4, 2019

Algunos de los más destacados conferencistas son:

• Jess Weiner, CEO de Talk to Jess. Responsable de la campaña Real Beauty de DOVE y la creación de la nueva barbie de Mattel. Su lista de clientes y socios abarca diversas industrias, incluyendo: Disney, Netflix, Warner Bros, Google, Amazon, y fue miembro del Consejo de la Casa Blanca para Mujeres y Niñas, bajo la administración de Obama.

• Chacho Puebla, CCO Western Europe & Regional Creative Director for LATAM at LOLA MullenLowe, Francia. A lo largo de su carrera, ha ganado más de 500 premios publicitarios. Ha hecho campañas exitosas para SEAT, Audi, Magnum, Mattel, Burger King, Jeep entre otras.

• Ji Lee, artista independiente en Pleseenjoy.com y Director creativo en Facebook Nueva York. Sus trabajos anteriores incluyen Google y Droga5.Ji fue catalogado como uno de los 50 diseñadores más influyentes en Estados Unidos por Fast Company. Su trabajo ha aparecido en The NY Times, ABC News, The Guardian, Wired, Time Magazine, New Yorker, entre muchos otros.

• Pipe Stein, es fundador y Director de Notable Publicidad, considerada la agencia líder del Uruguay. Entre sus clientes destaca: Claro, Abbot, Mitsubishi y Puma.

A su vez participarán expositores guatemaltecos como Juan Fermín Rodriguez, CEO de Kingo Energy, empresa que promueve un servicio de electricidad solar prepago para llevar electricidad a más de 60 mil hogares alrededor del mundo.

Otro de los guatemaltecos destacados es Benjamin Sywulka, un experto en innovación y fundador de Hapi, una empresa que busca resolver problemas sistémicos y generar ingresos en la base de la pirámide a través de plataformas de auto-empleo.

Asimismo, se contará con un taller impartido por colaboradores de Google y la participación de artistas, fotógrafos y empresarios.

“Estamos convencidos que los conferencistas de esta edición dejarán grandes aprendizajes para la industria. Creemos que Festival es un momento de cambio para los profesionales y estudiantes que asisten”, comentó Galindo.













Publicidad













Premiación

Los Premios de Festival de Antigua continuarán con su formato de calificación en línea, el cual permite que más de 50 destacados profesionales de todo el mundo sean los jurados.

La premiación se realizará el jueves 7 de noviembre en una ceremonia que celebra las mejores ideas creativas de Centroamérica. Este año se podrán conocer las piezas finalistas desde el 6 de noviembre a través de la APP del festival.

Las inscripciones para los Premios FDA 2019 ya se encuentran disponibles en el sitio www.festivaldeantigua.com/premios/

La última fecha para recibir las propuestas será el 1 de noviembre.

Costo del Festival

Pase Completo: US$225.00

Estudiantes: US$100.00 (menores de 23 años)

Fiestas: US$50.00

Para más información