¿Qué cambiará después de la multa a YouTube?

El gigante Google pagará una multa de 170 millones de dólares por las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y el fiscal general de Nueva York, debido a que obtuvo grandes beneficios en YouTube al recopilar información legal de los niños, sin el consentimiento de sus padres.

Esta multa de 136 millones es la cantidad más grande que la FTC ha impuesto en esta área desde que el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet en 1998.

El acuerdo, anunciado el miércoles por la Fiscalía, requiere que Google y YouTube paguen 136 millones a la FTC y 34 millones al estado de Nueva York.

Además de la sanción, el acuerdo requiere que Google y YouTube "desarrollen, implementen y mantengan un sistema que permita a los propietarios de canales identificar su contenido dirigido a niños en la plataforma de video", de modo que pueda garantizar que cumpla con la ley.

Para comprender qué sucedió y cómo cambiará la industria del entretenimiento digital para niños, Publinews Internacional habló con Kevin Curran, profesor de Seguridad Cibernética, en la Universidad de Ulster.

¿Por qué se multa a YouTube?

– YouTube está siendo multado porque actuó de manera deshonesta. Se suponía que solo debía permitir que las personas mayores de 13 años tuvieran acceso al contenido en el sitio, pero cuando estaba dirigido a los anunciantes, afirmó audazmente que tenía datos de visualización de personas tan jóvenes como de 6 años de edad. Esto mostró claramente que eran conscientes de que los niños pequeños estaban accediendo al contenido y lo estaban explotando por valor monetario.

¿Puede esta multa en YouTube influir en otras plataformas de video utilizadas por niños y adolescentes?

– Sí, en última instancia, esta multa muestra que los reguladores como la FTC en los Estados Unidos están preocupados por la explotación de niños y que otros sitios que actúan de manera similar también pueden estar sujetos a grandes multas. Esto debería hacer que esos sitios reconsideren cualquier mecanismo en el que busquen ganar dinero con los jóvenes.

Kevin Curran, profesor de Seguridad Cibernética, Universidad de Ulster / Foto: Cortesía

¿Cuáles son los datos de niños que podrían estar en peligro?

– Los datos reales recopilados no son tanto un problema aquí. No hay informes de que los datos de identificación se compartan con terceros, pero la preocupación es que los jóvenes sin el consentimiento de sus padres estén siendo blanco de anuncios de terceros. finalmente están siendo influenciados sin su conocimiento y el conocimiento de sus padres. Todos queremos vivir en un mundo donde tengamos transparencia y algún control sobre el alcance de los anunciantes que se dirigen a nuestra descendencia.

¿Qué recomendaciones tiene para los padres después de esta multa? ¿Deberían preocuparse?

– Los padres siempre deben preocuparse por las actividades en línea de sus hijos. Deberían estar monitoreando activamente lo que ven y, por supuesto, a qué se dirigen con respecto a la publicidad. Deberían preocuparse de que YouTube, propiedad de Google, fuera deshonesto con sus prácticas y del hecho de que eran conscientes de que los jóvenes usaban el sitio y utilizaban activamente esta información para obtener más ingresos publicitarios.

¿Qué debería cambiar en las plataformas que usan los niños después de esta multa?

– Lo obvio es que YouTube no debe promover su conocimiento de las actividades de niños menores de 13 años a anunciantes de terceros. También deben tratar de identificar quién es una persona menor de 13 años y evitar orientarlos con anuncios que exploten su naturaleza vulnerable. Todos sabemos que no hay barreras para ingresar en línea, por lo que YouTube, como la mayoría de los sitios, no puede evitar que los jóvenes simulen su edad. Sin embargo, YouTube utiliza técnicas como la inteligencia artificial para determinar si los hábitos de un espectador indican que son menores de 13 años y, por lo tanto, deben actuar con extrema precaución en cuanto a cómo los bombardean con publicidad. También tienen que abstenerse de decirles a los anunciantes externos que tienen un público objetivo de menos de 13 años.