Qué, cómo y cuándo comer ¡Activa tu metabolismo!

Vamos a partir de la base que nuestro alimento no es energía como nos han dicho que es, sino que nuestro alimento es información. – Cuando entiendes que es información vas a cuidar lo que metes en tu cuerpo y dejas de pensar solo en la “app” que te cuenta calorías porque entonces vas a terminar buscando cosas que no son comida – Con frecuencia me preguntan….”qué definitivamente NO DEBO COMER?” Y mi respuesta siempre será…… “no comas cosas que NO SON COMIDA” – Entonces hay dos clases de cosas que metemos a nuestra boca…. Alimento real, es decir cosas que nos da la tierra sin adiciones de sustancias químicas industriales y existe las sustancias químicas industriales que parecen comida…… Y que en ocasiones llamamos comida chatarra, pero tristemente algunas veces nos las venden como “comida saludable” – El problema con esto es que olvidamos que mi alimento al ser información es quien va a determinar de que estoy hecho y va a determinar de que me voy a ir regenerando. Si yo quiero buena piel y buenos tejidos y solo meto mal sustrato a mi cuerpo…… será que se va a regenerar bien? Noooooooo entonces no te extrañes cuando a alguien le aparezca una enfermedad rara! Si mi cuerpo requiere buena materia para regenerar…. Debo darle buenos materiales….. y no cosas que ni siquiera son comida – Entonces esa bebida ultra power boost del gym llena de endulzases sin calorías, sabor a piña tropical, olor artificial, espesante artificial….. pero tranquilo que no tiene calorïas…. O estos triangullitos sabor a queso PERO NO SON QUESO, color naranja radioactivo!!! Yeiiii super comida para enfermarme!!! Y la mejor noticia es que eso le damos a nuestros hijos o comemos en fiestas!! – Celebramos con chatarra y nos castigamos con el alimento real!! Mi invitación es a despertar a volver a la comida real antes que pensar en cualquier plan de alimentación, sea el que sea! A volver a entender de que se trata comer y es entender que es lo que va a determinar de QUÉ ESTOY HECHO – Y tu de que estas [email protected] – Abrazos grandes – @medfuncional