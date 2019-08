Youtuber guatemalteco acompaña a Luisito Comunica en su viaje por Guatemala

View this post on Instagram

Los autobuses o “burras” en Guatemala son toda una cultura. Los conductores adornan sus vehículos de maneras llamativas: fuego, cromo, luces, bocinas. Prácticamente son una discoteca con ruedas; uno no sabe si pagar su pasaje o su cerveza. También les ponen pantallas; se rumora que muchas películas llegan antes a las “burras” que al cine. Y si la forma les recuerda a un autobús de escuela estadounidense, es porque lo son. Los camiones viejos los compran, modifican y enchulan para exprimirles unos añitos más de vida. Parte fundamental de la cultura guatemalteca 🇬🇹🚌