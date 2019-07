Guatemalteca crea app para consultas médicas desde un smartphone

View this post on Instagram

Utiliza la tecnología como herramienta que te facilite la comunicación médico y paciente. Bríndale un servicio profesional y completo con la ayuda de Doctofy App. Para más información ingresa a www.doctofy.com . . . . #DoctofyApp #doctorapp #guatemala #doctor #guateapps #doctofygt #medicalapp #doctores #medicos #medlife