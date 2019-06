¡Camilo viene a Guatemala!

View this post on Instagram

Agarré mi guitarra, un par de maletas y me fui a recorrer países que nunca había visitado con mi música!! Gracias por el amor que me están dando!! QUIERO ABRAZAR A TODA MI TRIBU🔥 🇲🇽MEXICO: 18-23 Junio 🇸🇻EL SALVADOR: 23-26 Junio 🇬🇹GUATEMALA: 26-29 Junio 🇨🇷COSTA RICA: 29 Junio-3 Julio