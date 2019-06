Watch Dogs: Legion, el juego de Ubisoft basado en el brexit

El gigante francés de los videojuegos Ubisoft presentó este lunes un servicio de suscripción y un título inspirado en la actualidad que tiene lugar en un Londres post-Brexit, amenazado por la dictadura y los extremistas.

El último episodio de la saga "Watch Dogs", protagonizada por un pirata informático capaz de controlar a la gente y los sistemas, se estrenará en marzo de 2020, según comunicó la compañía en la víspera del inicio del salón anual de los videojuegos E3 (Electronic Entertainment Expo) en Los Ángeles.

"Watch Dogs Legion" tiene lugar en un Londres futurista donde la automatización y la inteligencia artificial destruyen la economía y donde las criptomonedas han sustituido la libra esterlina.

El crimen organizado y grupos extremistas controlan el gobierno en una ciudad vigilada constantemente por drones.

"Queríamos crear un juego que reflejara el mundo en el que vivimos (…). Su misión es formar la resistencia contra la emergencia de un régimen totalitario", indicó Alexandre Parizeau, del estudio Ubisoft en la ciudad canadiense de Toronto.

