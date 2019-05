Candidata a diputada creó tendencia #LadyTacones por comentario sobre discapacidad

La candidata a diputada por el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Ana Guerrero, sigue siendo tendencia en redes sociales por un comentario que desató decenas de críticas.

Bajo la etiqueta #LadyTacones decenas de usuarios han hecho burlas por el comentario de la aspirante al Congreso de la República, el cual califican como superficial. Guerrero se disculpó por dicho comentario y aseguró desconocer que se trataba de una estructura que sirve para guiar a personas no videntes.

Asimismo, ha estado vigilante ante los comentarios, críticas y burlas que se han desatado en la referida red social.

"Quiero agradecer a todos los que se comunicaron para hablar sobre el tema, y se solidarizaron, entendiendo que no hay suficiente información sobre el tema de discapacidad. A pesar del ht #LadyTacones, queda evidenciado que tenemos que trabajar sobre la difusión y más inclusión", escribió.

“¿Alguien que me explique para qué sirve esto? ¿Será que quieren hacerle difícil caminar a quienes usamos tacones en zona 10?”, escribió Guerrero junto con una fotografía de una estructura que sirve para guiar el paso de personas no videntes en espacios públicos.

Sin embargo, el mensaje fue eliminado por la candidata. Además, se disculpó por su desconocimiento.

“Deveras que no lo hice con ninguna mala intención. Entiendo los comentarios que causó el tuit. Seré más precavida de ahora en adelante”, manifestó Guerrero.

¿Será que quieren hacerle difícil la existencia a quienes no podemos correr? #LadyTacones pic.twitter.com/8msvO9LSrG

¿Alguien que me explique para qué sirve esto?

#LadyTacones alguien que me explique para que sirve este puntito en el control remoto?

¿Alguien me puede decir para qué sirve esto?

@AnaCGuerrer0 #ladytacones caminando con cuidado de no tropezar con los pisos táctiles pic.twitter.com/FXMOIm9ree

No se preocupe señora candidata, Muchos politicos son ignorantes, principalmente los de la @muniguate @AlcaldeQuinonez, que no saben nada de inclusión y no saben para que sirven.#ladytacones#fundal #prociegos#votaveliz @Veliz_Ciudad pic.twitter.com/EfMGTFiYKL

