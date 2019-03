¡Libros feministas! 5 lecturas para las mujeres modernas

View this post on Instagram

"SOY UNA MALA FEMINISTA. PREFIERO SER UNA MALA FEMINISTA QUE NO SER FEMINISTA EN ABSOLUTO" Hace meses que termine este libro y sólo quería compartirlo 👏✨✌ " cuanto más escribo, más me nuestro al mundo como mala feminista, pero espero que también como buena mujer: soy abierta sobre quién soy, quien he sido aquello en lo que he flaqueado y que me gustaría ser" #bookstagram #bookstagrammexico #lecturaactual #books #book #confesionesdeunamalafeminista #badfeminist