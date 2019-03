Lotería del Niño: Doña Marina López raspó y viajó desde Jalapa para recibir Q25 mil

La Lotería del Niño sigue entregando premios. En está ocasión, Doña Marina López fue la afortunada ganadora de Q25 mil.

Muy emocionada, López enfatizó “que nunca imaginó que iba a ganar”, ya que su principal objetivo era ayudar a los niños de la Fundación Pediátrica Guatemalteca.

¡Nuevo ganador! Doña Marina López raspó Un Tirito de La suerte y ganó Q25 mil con la Lotería del Niño. pic.twitter.com/vMfS15jN6K — Mónica Ávila (@MAvila_DP) March 6, 2019

Personeros de la Lotería del Niño y de Farmacias Galeno, hicieron entrega del cheque a la ganadora, quien viajó desde Jalapa para recibir su premio.

“Salimos desde las 4 de la mañana de Jalapa, nosotros somos originarios del Caserío Los López”, afirmó doña Marina.

Asimismo, su esposo, Santos Muñoz, enfatizó que con el premio tienen contemplado poner un negocio. “Estamos pensando en poner un comedor, pero mi esposa es la que tomará la decisión final”, agregó.

Doña Marina aprovechó el momento para recordar el momento en el que raspó el Tirito de la Suerte. “Compré dos raspables, en el primero no me salió nada, pero el segundo fue el ganador. Nunca me lo esperé, es la primera vez que ganó”, detalló López.

Más ganadores de la Lotería del Niño

“Hemos hecho felices a muchas personas y familias guatemaltecas. Tenemos tres tipos de raspables: la ceiba, tiro al blanco y triplete. En las últimas semanas hemos entregado varios premios”, resaltó el Licenciado Iván Caal, Gerente de Mercadeo de Farmacias Galeno.

Cabe resaltar que, uno de los principales objetivos de la Lotería del Niño es apoyar a la Fundación Pediátrica Guatemalteca. “Lo que buscamos es llevar desarrollo a todos esos niños que lo necesitan, por lo que instamos a los guatemaltecos a que sigan raspando”, explicó Caal.

Mónica Avila

En está ocasión, la premiación se llevó a cabo en una de las Farmacias Galeno ubicada en la zona 10. “Agradezco a la Lotería del niño por apoyar a los guatemaltecos y a los niños. Estamos muy contentos”, puntualizó doña Marina López.