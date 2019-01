Cinco preguntas megaincómodas sobre sexo respondidas por una experta

Hay preguntas que no nos atreveríamos a hacer por los registros del historial o porque no hay respuestas claras en los foros de sexualidad.

La sexóloga Alessandra Rampolla reunió cinco preguntas que conoce son las más difíciles de formular, pero que son necesarias resolverlas.

¡De menor a mayor!

¿Te es más fácil llegar a un orgasmo con la masturbación o lo disfrutas más que al tener un encuentro sexual con tu pareja?

“Es común que la primera relación sexual con alguien no sea tan placentera como imaginábamos, y que la masturbación resulte más placentera, porque conocemos nuestro cuerpos”, señala la experta.

El conocimiento, la confianza y la práctica hará que las relaciones en pareja se disfruten al máximo cada encuentro sexual.

¿Te avergüenza que el tamaño de tus senos sea tan desigual y evitas mostrarlos a tu pareja?

Tranquila, a no ser que hayas pasado por un cirujano plástico lo más natural es que los senos sean diferentes.

“Esto sucede porque están constituidos por el tejido de la glándula mamaria y grasa; y se distribuyen de manera diferente en cada seno. En algunas mujeres, la diferencia está más marcada en otras”, explica Rampolla.

Cuando es algo que incomoda mucho e impide disfrutarlo, la experta recomienda recurrir a una cirugía.

Además de estar alertas, ya que algunas veces la disparidad entre senos es un síntoma de infección o tumores.

¿Es posible cambiar el olor fuerte de la vagina? ¿El olor de la zona te impide la práctica del sexo oral?

Es una consulta muy recurrente para los ginecólogos, quienes a menudo señalan que no hay nada malo con el olor. Sin embargo, Rampolla señala que para mejorar el olor de esa zona se deben evitar consumir alimentos picantes, café, carnes rojas y el cigarrillo.

Ojo, es importante evitar las duchas vaginales o lociones íntimas, ya que pueden alterar la flora vaginal y generar infecciones. En algunas ocasiones, el olor de la vagina también está relacionado con la salud, algunas infecciones cambian el ph, así que lo mejor es consultar con un ginecólogo.

¡Las infartantes!

¿Es normal que durante una relación sexual anal el pene se ensucie? ¿El sexo anal provoca hemorroides?

Para la especialista, un gran número de las personas que practican sexo anal ha sido víctima de esta situación. Sin embargo, sugiere una solución: realizar un baño de inmersión, previo al encuentro sexual, y utilizar el bidé.

Con respecto a las hemorroides, según Rampolla, cuando se practica el sexo oral con la suficiente relajación y lubricación no representa un riesgo para la aparición de esta situación. Esta ocurre cuando hay una presión muy fuerte alrededor del ano, que puede aparecer incluso por el estreñimiento.

¿Es normal que salgan gases durante el orgasmo? ¿A qué se deben los ruidos, tipo flatulencias, que salen de la vagina?

“Sucede que cuando tienen el orgasmo, los músculos alrededor de sus genitales, incluido ese esfínter, se relajan, por lo cual no es infrecuente que se despidan gases. Incluso antes del orgasmo, los movimientos de penetración pueden hacer que las mujeres despidan gases, debido al roce del pene contra el ano, a través de la pared vaginal”, explica la experta.

Aunque señala que es una situación que pueda llegar a ser vergonzosa, se puede superar con una dieta más saludable y con un control apropiado de flatulencias.

La flatulencia o ventosidad vaginal es la expulsión del aire que se acumula en la vagina por efecto de los movimientos penetrativos, explica Rampolla. Estos “gases” no tienen olor, ya que no es una flatulencia. Además, se puede evitar con movimientos menos fuertes y cuidando que tu pareja no saque el pene por completo durante el coito.

“¿Cómo sobreponerse a esta situación? Bromeen al respecto, pero no lo conviertan en un asunto de debate”