¿Cómo será el 2019 en el amor y el sexo para cada signo del zodiaco?

La llegada de un nuevo amor, los meses cúspides para la actividad sexual, la astróloga del amor y de las relaciones, Ara, emitió sus pronósticos para cada signo, en relación a las relaciones de pareja y los momentos más placenteros.

Aries

Al parecer tienes algo pendiente que resolver en el plano amoroso. Una nueva oportunidad de amor puede llegar a tu vida, pero aparece cuando aún no has terminado de dejar atrás otra relación.

Aunque no sea un año para el amor, aprovecha toda la energía que tendrás para divertirte y viajar.

Tauro

Vienen grandes cambios en el amor para ti, y no precisamente cambios de pareja.

Para este año cabe la posibilidad de que te cases o decidas iniciar una vida con tu pareja y tener un hijo, en todos los casos, es un buen momento para ello. Si aún no has encontrado el amor, pon atención en la segunda mitad de febrero, los meses de marzo y septiembre, y la segunda mitad de agosto.

Géminis

No des nada por sentado en el amor hasta que llegue tu cumpleaños, para bien o para mal. A partir de allí, se te presentará un año muy placentero. Vas a conocer a muchas personas y hacer nuevas amistades, que te permitirán participar en actividades muy interesantes y enriquecedoras.

Cáncer

Podrás tomar una decisión muy importante en relación a tu pareja, cuando se acerque tu cumpleaños: ya sea convivir juntos, formar una familia o cambiar de vivienda.

Si no tienes pareja, junio y julio son los dos meses más favorables del año para encontrar el amor. Diciembre también.

Tendrás experiencias muy importantes e intensas que tendrán su desenlace definitivo en 2020.

Leo

Tu plano amoroso va muy bien. Juntos alcanzarán objetivos que tenían fijados y podrán avanzar mucho este año. Es el momento de divertirse y pasarlo bien juntos, viajar (especialmente en octubre) y compartir nuevas actividades, que servirán para sentirse más unidos cada día. Podría ser un buen año para tomar la decisión de casarse y traer descendencia a este mundo.

Si no tienes pareja, enero, julio, agosto y octubre son buenos meses para encontrar el amor.

Virgo

¡Oh, oh! Pon atención si quieres este 2019 viajar al extranjero, casarte, trasladarte, tener hijos o algo de similar calado, pues casi será mejor que lo dejes para el año siguiente.

En el amor tu relación de pareja se mantiene estable pese a que exista algún obstáculo o algún momento de duda o incertidumbre. Si no tienes pareja, será en agosto y en septiembre cuando más opciones tendrás de iniciar una relación.

Libra

Tu vida íntima tendrá un protagonismo esencial en este año.

En el amor, conviene que te cuestiones la relación que tienes, y si realmente estás con el tipo de persona que deseas para compartir el resto de tu vida. Si estás sin pareja es conveniente meditar si ya superaste ese amor y seguir adelante.

Es en febrero, y en diciembre, cuando tu vida sexual puede dar un giro de ciento ochenta grados, y para bien.

Escorpio

No esperes grandes cambios en el amor. Si estás en una relación seguirán junto y cada día más unidos.

En el amor no son de esperar grandes cambios. Seguirás más o menos en la misma línea en la que terminaste el año pasado. Si estás con alguien seguís juntos y cada día os sentís más unidos.

Si no estás en pareja, este año vas a tener alguna que otra oportunidad de vivir una aventura, pero sin mucho futuro. Estas llegarán en junio y julio.

Para vivir alguna pasión, los meses de enero, febrero y noviembre son los más favorables.

Sagitario

En el amor no te van a faltar oportunidades de pareja durante todo el año. Tendrás muchos pretendientes e incluso reaparecerán amores del pasado. Los mejores meses para los nuevos amores son enero y mayo, y octubre

Si tienes pareja estable es probable que quieras dar el gran paso y casarte y tener hijos.

Capricornio

Habrán dos meses en especial en los que deberás ocuparte de tu pareja y esforzarte porque la pase bien contigo: octubre y noviembre. Los momentos más placenteros del año de darán en febrero, marzo, agosto y septiembre.

En el amor seguirás por el mismo camino, sin cambios sustanciales.

Acuario

Julio y agosto serán los meses ideales para que disfrutes del amor y de la vida.

Este año podrás hacer muchos nuevos amigos y quizá llegue esa persona que se gane tu corazón.

Piscis

En el amor también se presenta un año movidito. Un amor de atrás puede reaparecer e insistir en acercarse a ti. En junio puedes sentirte algo confundido con respecto al amor, o con alguna persona la cual no sabes qué papel desempeña en tu vida.

Julio y agosto vienen mucho más tranquilos, estables y placenteros.

¿Amor de verano? Será en este verano en el que puedas dar un giro positivo a tu vida amorosa; septiembre será otro mes ideal para asuntos del amor.