¡Aprender a soltar!, la clave para despedir el 2018

Generalmente, cuando el año se va a acabar, inevitablemente llegan los sentimientos de nostalgia y comienza el balance de las experiencias vividas durante los doce meses.

En algunas oportunidades, se busca corregir lo que se hizo mal, con la esperanza de que todo será mejor; sin embargo, están las emociones de alegría y las expectativas para el próximo ciclo.

Por esta razón, resulta interesante poner en práctica algunos rituales para despedir el año, con la idea de que nos faciliten el trayecto para alcanzar nuestras metas.

El reiki angélico es una opción

Es un sistema de sanación por medio de las manos por las cuales los ángeles se conectan de forma energética para ayudar a liberar dolores, miedos, inseguridades y resentimientos.

Teresa Salazar Posada, canalizadora de mensajes de ángeles desde hace más de 20 años, iniciada en kriya yoga por el Swami Atmavidyananda Giri, y terapeuta certificada de reiki, especializada en la técnica angélica a través de la meditación, nos contó la forma adecuada para recibir el nuevo año.

Nos da consejos para conseguir un 2019 lleno de energía, alejando las energías negativas y atrayendo la abundancia.

¿Qué es el reiki angélico?

Es una técnica de sanación a nivel físico mental y emocional, que combina los símbolos del reiki tradicional, con la sutil y amorosa ayuda de los ángeles. Esta técnica ayuda a equilibrar el cuerpo energético y espiritual trabajando directamente sobre nuestros chakras o campos de energía.

También, se le conocen como “ruedas energéticas”, las cuales vibran en una frecuencia y un color específico. Son como válvulas que regulan y manejan la energía vital y equilibran el cuerpo físico, mental y energético.

Es por esto que cuando un chakra no está vibrando en luz y en energía, según en donde se ubique, significa que hay un aspecto particular de nuestra vida que no se encuentra bien.

La técnica trabaja directamente sobre estos centros, con la ayuda divina de los ángeles. A través de las manos, se alivian estos puntos energéticos y se armonizan, con el fin de liberar dolores físicos, mentales y emocionales y permitir abundancia ilimitada en todos los aspectos de la vida.

¿Cómo es tu trabajo con los ángeles?

Como maestra de la técnica de reiki angélico, por medio de una meditación guiada canalizada del arcángel Rafael, permito que la persona se relaje totalmente.

Es una relajación a nivel físico mental y emocional.

Cuando esto sucede, la persona entra en un estado elevado de conciencia, y de calma, y en ese momento pido la intermediación de los arcángeles correspondientes, según la necesidad de la persona y aplicando los símbolos y el poder energético por medio de mis manos en cada uno de los chakras.

¿Cómo prepararnos para recibir el 2019?

Debemos soltar primero el 2018 con amor y gratitud, teniendo en cuenta que esta abre las puertas de la abundancia y el éxito ilimitado.

Cuando reconocemos con gratitud el hecho de estar vivos y de poseer dones y talentos que podemos utilizar para nuestro beneficio y el de los demás.

Además, nos elevamos a la frecuencia energética de la abundancia generando vibraciones positivas, las cuales nos permiten vibrar en ley de atracción.

Esta funciona igual para lo positivo que para lo negativo, así es que si despedimos el año con sentimientos de gratitud por todo lo positivo que hemos recibido y vemos los tropiezos y lo negativo como una oportunidad de aprendizaje para no volver al error, logramos cortar el circulo vicioso para centrarnos en el presente y así recibir la abundancia ilimitada en todos los aspectos de nuestra vida.

¿Cómo eliminar bloqueos y creencias limitantes sobre el dinero?

Debemos eliminar las conciencias colectivas de nuestro subconsciente y entender que todos tenemos el derecho a ser prósperos.

Generalmente nos resignamos a sobrevivir con lo justo, sin contemplar la posibilidad de darnos lujos, viajar, divertirnos, etc. Esas creencias nos llevan a vivir situaciones de escasez.

La forma correcta de eliminar estas creencias limitantes es:

Saliendo de la rutina y conectándonos con nuestros talentos.

Cuando trabajamos con amor y felicidad, el dinero llega por añadidura.

Lastimosamente la colectividad siempre está en el estado de la queja y el lamento y estos pensamientos nos alejan de la prosperidad.

Cuando somos conscientes de que el pensamiento y la palabra crean nuestra realidad y empezamos a cuidar lo que pensamos y sentimos, logramos salir del estado de carencia y eliminar cualquier bloqueo.

Se debe empezar por alinear el pensamiento, la palabra en positivo agradeciendo para construir sus deseos de abundancia y éxito ilimitado.

¿Cuál es la forma correcta para reconectarse con la fuente de la abundancia?

La fórmula es fácil:

Mente positiva

Intención clara

Palabra correcta

Y la ayuda de los ángeles

¿Cuál es la importancia de la meditación?

“Orar es hablar con la parte más profunda de tu alma, meditar es escuchar las respuestas” en mi opinión meditar es de gran importancia, considero que debe formar parte de nuestra cotidianidad.

Con la meditación logramos la alineación perfecta de nuestro cuerpo físico, mental y espiritual, y alcanzamos un estado de armonía y gozo.

Son muchos los beneficios que proporciona la meditación, entre esos:

Baja los niveles de ansiedad.

Se activan zonas del cerebro asociadas a la bondad, la compasión, el amor, el altruismo.

Se elimina el miedo.

Se generan enzimas que permiten sanar nuestras células.

¿Se pueden alejar las malas energías para recibir el nuevo año?

El peor enemigo de nuestra energía es el pensamiento negativo, si queremos alejar bajas vibraciones de nuestra vida, debemos empezar por nosotros mismos y salir de la autocrítica, el juicio hacia uno mismo y hacia los demás, pues este tipo de emociones bloquean el flujo de energía, alejándonos de la consecución de nuestros sueños.

La recomendación es comenzar por amarnos más y ver con gratitud todos los dones y talentos que el universo nos ha proporcionado.

Esto logrará que limpiemos la energía y la de nuestro entorno, lo que permitirá que alcancemos un presente y futuro exitoso y abundante.