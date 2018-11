SelfiePetDay: Publica una selfie navideña con tu mascota y gana muchos premios

Las mascotas se han convertido en auténticos miembros de la familia y para muchas personas son, incluso, uno de sus seres más queridos.

El auge de las redes sociales como Facebook e Instagram han permitido a los amantes de las mascotas y la fotografía tener una nueva manera para demostrar el amor que sienten por ellas y compartirlo con el mundo.

Las selfies de mascotas o junto con ellas son en la actualidad una de las más populares expresiones de amor hacia estas, ya sean perros, gatos o incluso cerdos.

Por eso es que Publinews y Arca de Noé te invitan a participar en el #SelfiePetDay de #Publinews en esta época navideña.

Conoce los pasos y qué puedes ganar para tu mascota. ¡Participa!

Paso a paso

¿Quieres ganarte hasta Q2 mil de consumo en la tienda Arca de Noé @arcadenoegt?

Participa en el #SelfiePetDay de @PublinewsGuatemala y @arcadenoegt.

¿Cómo?

Debes subir a tu perfil de Instagram la mejor selfie de tu mascota o junto con ella con un toque navideño. Recuerda que tu cuenta debe ser pública. Tienes que seguir a @PublinewsGuatemala y a @arcadenoegt y utilizar los hashtags #SelfiePetDay y #Publinews. Puedes participar del 26 de noviembre al 13 de diciembre.

Premios

Las fotos seleccionadas por el jurado calificador podrán ganar:

1er. lugar: Q2 mil de consumo en Arca de Noé.

2do. lugar: Q1 mil de consumo en Arca de Noé.

3er. lugar: Q500 de consumo en Arca de Noé.

Además, tu mascota podrá ser famosa, pues publicaremos su foto en varios países donde circula Publinews Internacional.

Cinco consejos para una mejor selfie navideña de tu mascota

Busca un lugar iluminado:

Una buena luz te garantiza una foto nítida. Una ventana es excelente opción, colócate a un lado de ella con tu mascota y lograrás una iluminación excelente. También puede ser al aire libre, solo cuida que el sol no les dé directamente de frente, si no se verá demasiado iluminada y contrastada.

Usa un selfie stick

Si tienes uno, es una excelente opción porque será mucho más fácil no cortar la foto y que ustedes entren perfectamente en la toma y así no nos perdamos ni un solo detalle de tu foto. Si no tienes uno, asegúrate de usar la cámara frontal de tu celular para que en todo momento estés viendo lo que saldrá en tu toma y así la puedas tomar mejor.

Sé creativo:

No limites tu imaginación, ponle a tu mascota su suéter favorito o algún accesorio que nos deje ver su personalidad, tal vez algún juguete que le encante o algo que lo haga especial y podamos verlo.

Diviértete:

No trates de forzar la toma, es mucho mejor que disfrutes la selfie, juega con tu mascota o dale cariños y hazla sentir cómoda, así nos dará sus mejores expresiones y eso es lo que importa en una foto.

Usa premios:

Su comida favorita nunca falla. Intenta interactuar con tu mascota ofreciéndole un poco de lo que más le gusta comer y verás qué expresiones te regala, será muy divertido capturarlas.