¿Acné después de los 30 años? Te decimos cómo combatirlo

Si en la adolescencia no sufriste por los temibles barros o espinillas, no te extrañes si lo hace años después. A eso se le conoce como acné de adultos, y aunque no se sabe la causa exacta, puede existir una conexión parcial que tiene que ver con los cambios hormonales.

El acné que aparece después de los 30 años se denomina acné del adulto y puede ser causado por desórdenes hormonales.

Foto: Shutter

Por esta razón, lo más importante es consultar al dermatólogo, debido a que este tipo de padecimiento, cuando se presenta en las mujeres, en la mayoría de los casos requiere estudios de sangre para determinar si existe alguna anormalidad en los ovarios o en las glándulas suprarrenales.

A fin de librarse del acné, puedes recurrir a productos como ungüentos y cremas, pero es fundamental que antes de comprarlos consultes con un experto.

Si el acné no mejora después de tres o cuatro meses, el dermatólogo puede evaluar su afección y, de ser necesario, recetarle medicamentos. Una vez lo logres controlar o superar, debes saber que puede reaparecer. Por lo tanto, debe tener en cuenta algunas medidas de autocuidado.

"Las personas que sufren de acné deben lavarse la cara todas las noches con productos que contengan sustancias que ayuden a controlar la grasa en exceso", explica Hilda Herrera, doctora experta en dermatología.

"Además, después del lavado es importante retirar el maquillaje con productos libres de grasa. También se recomienda una vez por semana utilizar exfoliantes, los cuales ayudan a controlar el exceso de grasa", añade la experta.

"Aunque dermatológicamente no está comprobada la eficacia de productos naturales, comúnmente podemos ver que algunos de estos se emplean de forma positiva, como miel y avena, kiwi y azúcar ​​–no exponerse al sol, lavar muy bien el rostro para retirar y aplicar protector solar– y que le ayudarán a eliminar células muertas e impurezas, y le aportarán una gran luminosidad al rostro", concluye.

Consejos directos para combatirlo

Use poco maquillaje, ya que se obstruyen los poros de la piel e impide que esta respire. Además, se traduce en la aparición de más granitos.

Relájese: ​​el estrés y la ansiedad influyen en el envejecimiento de la piel y en la aparición de impurezas.

Limpieza e hidratación: limpiar su cara todos los días ayuda a eliminar las impurezas, las células muertas y el exceso de grasa de la superficie de la piel. La crema hidratante reducirá al máximo la descamación de la dermis.

Alimentación: ​​incorpore a su dieta verduras, frutas y alimentos ricos en omega 3, como los frutos secos o el salmón.

Texto: Mónica Garzón/Publinews Colombia