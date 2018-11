Mhoni Vidente: Los horóscopos de la semana

ARIES

Semana de diversas presiones por proyectos atrasados en el trabajo, trata de estar tranquilo y pensar en que ya casi llega el fin de año. Compras un boleto para salir de viaje solo, considera que muchas veces necesitas estar en soledad para encontrar la paz. Los solteros tendrán acercamientos amorosos con alguien del signo Capricornio, Piscis o Libra. Decides vender tu coche y pagar unas deudas, recuerda que los bienes materiales son para remediar los males económicos. Tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 15, 21 y 99. Te estresas mucho y eso hace que tengas dolores de cabeza frecuentemente, así que trata de estar relajado y acudir con un especialista. Tu punto débil son las molestias de huesos y articulaciones, por eso debes evitar deportes de mucho esfuerzo físico para no lastimarte.

TAURO

Serán días colmados de buenas noticias relacionadas con el trabajo o nuevos proyectos, sólo evita platicarlo hasta que se concreten para que no tengas envidias a tu alrededor. Ya no te agobies por problemas de pareja, intenta llegar a un acuerdo y, si no se puede, es mejor darse un tiempo. Procura también no descuidar a tus padres o la familia, intenta verlos al menos una vez a la semana. Tendrás suerte en el amor y serás correspondido por esa persona que creías que no se fijaba en ti. Tus números de la suerte son 20, 33 y 51. Haces planes para salir de viaje con tus amigos en el mes de enero y será al extranjero. Ve con un especialista para revisar tus ojos, es probable que necesites anteojos. Tu punto débil son las infecciones de oído y los problemas de vista como cataratas o miopía.

GÉMINIS

Gozarás diversas sorpresas amorosas, atraviesas por una época de cambios positivos y en estos días te llegará mucha felicidad. Ten cuidado con las envidias. Te invitan a salir de viaje para el mes de diciembre y será alguien del signo de Aries o Libra. Tendrás algunas presiones en tu trabajo, pero mantén la calma. Sigue con la dieta y el ejercicio, ya luces de lo mejor. Recibirás un dinero extra y será por la venta de un carro. Ten cuidado con las pérdidas, trata de no ser tan descuidado con tu celular. Haces pagos de tarjeta, procura ya no gastar de más. Te ofrecen emprender un nuevo negocio. Tendrás un golpe de suerte con los números 15, 22 y 34. En cuestiones de salud debes ser más cuidadoso con tus huesos y articulaciones. Tu punto débil son los resfriados, toma vitaminas para mejorar tus defensas.

CÁNCER

Llegan días de muchas ocupaciones. Eres muy carismático y siempre te salen bien las cosas, pero debes esforzarte un poco más y no depender sólo de tu buen ángel. Te recomiendo ser más desconfiado de las personas que te rodean, eres propenso a las envidias y el mal de ojo. Te busca un viejo amor, sólo piensa muy bien antes de decidir si regresas a esa relación. Te compras ropa y estrenas corte de cabello. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 09, 17 y 32. En cuestiones de salud debes poner mucha atención al sistema respiratorio y no descuidarte cuando bajen las temperaturas. Tus puntos débiles son el pecho, pulmones, páncreas y vesícula. Te recomiendo una dieta más balanceada y tomar mucha vitamina C para prevenir resfriados, recuerda que cuando te enfermas decaes mucho; más vale prevenir.

LEO

Te sentirás un poco abrumado por la carga de trabajo, necesitas relajarte y organizar mejor tu tiempo. Compras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de tu vida son cuando los disfrutas en compañía. Eres muy intenso en cuestiones de negocios o proyectos de trabajo y eso hace que siempre tengas éxito. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 21 y 98; combínalo con tu día de cumpleaños y vístete de colores fuertes para mejorar tu buena fortuna. Procura darle tiempo al tiempo, sobre todo en cuestiones del corazón y no forzar la cosas. Chécate con tu doctor por cuestiones del corazón. Tu punto débil son las infecciones estomacales, así que debes tener mucho cuidado con lo que comes. Ten mucha precaución en la calle, serás muy propenso a accidentes y caídas.

VIRGO

Analiza más los planes que tienes para el futuro, entre ellos un nuevo proyecto de negocios. Limpias por completo tu alma de rencores y dejas atrás el pasado, sobre todo en cuestiones sentimentales. Te comprometes a ser mejor cada día. Realizas pagos atrasados y te pones al corriente con tus gastos. Te invitan a una fiesta muy importante donde conocerás a personas que te ayudarán en tu desarrollo profesional. Empiezas a tomar clases de inglés. Ya no seas tan dramático en tu vida sentimental, trata de llevártela más ligera y sin tantas complicaciones. Conoces a alguien del signo Cáncer o Capricornio con quien comenzarás una relación. Arreglas papeles de tu carro o decides venderlo. Tendrás un golpe de suerte con los números 15, 23 y 47. Tu punto débil son los problemas digestivos.

LIBRA

Estos días tendrás múltiples compromisos profesionales, vístete de colores fuertes para atraer energías positivas. Te busca un amor del pasado para volver, trata de cerrar ese capítulo en tu vida y seguir avanzando. Recibes un dinero extra relacionado con tu fondo de ahorro o aguinaldo, y lo mejor será que ahorres para comprarte un coche el próximo año. Te sentirás cansado o estresado, trata de tomar vitaminas para tener un mejor desempeño. Gozarás un golpe de suerte el 21 de noviembre con los números 09, 17 y 33. En cuestiones de salud cuídate del riñón y la mala circulación en las partes bajas, como las piernas o tobillos. Tu punto débil son las enfermedades respiratorias; cuida tus pulmones, usa tapabocas siempre que puedas y abrígate bien en esta época de frío para evitar contraer un resfriado.

ESCORPIÓN

Enfrentarás altibajos en cuestiones laborales, procura controlar tu carácter explosivo para no crear malas energías en tu lugar de trabajo. Deja de buscar a esa persona que te hizo tanto daño, es mejor salir a conocer nuevos horizontes. Usas tu aguinaldo o caja de ahorro para mejorar tu auto. El próximo fin de semana tendrás muchas reuniones con tus amigos, tu signo suele rodearse de personas con buenas intenciones. Te estresas y eso hace que comas de más, pero debes controlarte y seguir con tu dieta. Compras unos boletos de avión para el mes de diciembre. Te viene un golpe de suerte con los números 14, 23 y 67. En cuestiones de salud debes tener mucho cuidado e ir con tu médico para hacerte un chequeo completo, sobre todo para descartar infecciones de transmisión sexual; tu punto débil es la vejiga.

SAGITARIO

Semana de mucha suerte para tu signo, principalmente en cuestiones laborales; se concretarán nuevos negocios o cierre de contratos. Cuídate de chismes de una ex pareja y trata de quedar en paz respecto a tu relación amorosa. Recuerda que los rencores no te llevan a ningún lado, así que sana tu corazón. Trata de ser más discreto con tus éxitos para no generar envidias con tus amigos, eso te roba la buena energía. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 11 y 43. Te buscan para invitarte a una conferencia o realizar una tesis de tu carrera universitaria. Pagas unas deudas de tu tarjeta de crédito. Cuidado con los problemas de la cadera o espalda baja, así que evita a toda costa grandes esfuerzos físicos. Ve a terapia para tratas tus problemas emocionales y para dejar de ser tan nervioso.

CAPRICORNIO

En el trabajo vienen muchas tareas, trata de estar relajado para que todo salga bien, tu signo es de los que más se presionan porque todo lo quieren perfecto. Regresa a tu vida una persona muy importante y eso te hará sentir mucha paz interior. Destina tu aguinaldo a pagar deudas y trata de no comprar artículos que no necesitas, recuerda que las personas que te quieren no necesitan recibir regalos caros de tu parte. Tendrás un golpe de suerte el día 19 de noviembre con los números 00, 21 y 30. Recibes una oferta nueva de trabajo o debes cumplir con el cierre de un proyecto. Cuídate de las articulaciones y la rodilla. Tus puntos débiles son las enfermedades de la piel y los nervios, por eso debes cuidarte del sol y de problemas de acné o urticaria. Te recomiendo ser más precavido en la calle para evitar caídas.

ACUARIO

Tomarás decisiones importantes en tu vida personal, atraviesas por la etapa en la que analizas formar tu patrimonio. Tendrás un encuentro con una persona muy importante para ti y eso te hará sentir muy bien, sólo trata de dejar a un lado el orgullo y enfocarte en ser feliz. En estos días estarás con mucha presión laboral, organiza mejor tu tiempo para que cumplas con todo. Si eres soltero conocerás a varias personas muy afines; sólo intenta no dejarte llevar, puedes salir lastimado, recuerda que todo es mejor con cautela. Te viene un golpe de suerte en la lotería con los números 14, 23 y 55. A tu signo lo dominan los problemas cardiacos o de la sangre. Tus puntos débiles son las piernas, tobillos y cuello, así que evita los deportes extremos y enfócate en realizar ejercicios de bajo impacto.

PISCIS

En cuestiones laborales te rodean energías cruzadas, evita las discusiones con tus jefes para que todo regrese pronto a la normalidad. Recibes dinero extra por aguinaldo o un bono. Te enteras de una boda en la familia. Sigues con el ejercicio y la dieta, no dejes que las fiestas de fin de año te hagan decaer. No seas tan desconfiado en tu vida amorosa, recuerda que la base de una buena relación es la confianza. Si eres soltero te llega un amor del signo Piscis, Aries o Cáncer. Te viene un golpe de suerte con los números 04, 21 y 33. En cuestiones de salud cuídate mucho de los problemas de resfriado, ve con tu médico para checarte los pulmones. Toma mucha agua y trata de salir a hacer ejercicio a fin de llenarte de buena energía. Eres muy apasionado, trata de controlarlo para no meterte en problemas de celos.