Redes sociales han popularizado y viralizado Halloween

La celebración de Halloween tiene siglos de historia, se cree que comenzó en el siglo XIX y se ha extendido por casi todo el mundo a lo largo de los años; sin embargo, algunas encuestas y especialistas señalan que la popularidad de esta celebración ha aumentado recientemente gracias a la influencia de los medios sociales.

La popularidad de un día festivo se puede medir por el nivel de gasto de los consumidores durante esa fecha, y Halloween está entre los 10 días festivos en los que los estadounidenses gastan más, con un gasto promedio por persona de $86 dólares, superando festividades como el Día de la Independencia, el Día de San Patricio e incluso el Super Bowl.

Los datos recogidos por la Federación Nacional de Comercio Minorista (NRF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos revelan que el gasto de los ciudadanos de EE.UU. durante Halloween ha estado creciendo en los últimos cuatro años, de unos 6.000 millones de dólares en 2015 a más de 9.000 millones de dólares previstos para 2018. Durante el mismo periodo, las redes sociales han experimentado un crecimiento significativo en el número de usuarios y son consideradas por la NRF como una de las mayores influencias en Halloween.

El vestuario es la mercancía en la que más gastan los consumidores, se espera un gasto de 3.200 millones de dólares para 2018, y las redes sociales e Internet se han convertido en la principal influencia para decidir qué vestuario comprar. Al buscar inspiración para el disfraz perfecto, el 35 por ciento de los consumidores buscarán en línea, mientras que más del 50 por ciento utilizará una red social como Pinterest, Facebook o Youtube para inspirarse, según una encuesta publicada recientemente por la NRF.

"Los medios sociales son una de las herramientas más populares que los consumidores están usando para encontrar inspiración para sus disfraces este año. Las mujeres son significativamente más propensas a mirar en Pinterest (25%), en comparación con los hombres (11%). Sin embargo, los hombres son casi el doble de propensos a mirar YouTube (18%) en busca de inspiración, en comparación con las mujeres (11%)", dijo a Metro Ana Smith, directora principal de relaciones con los medios de comunicación de la NRF.

Pero las redes sociales no sólo sirven de inspiración para decidir qué disfraz usar en Halloween, sino que también han contribuido a la creación de disfraces, basados en memes, así como de personajes o situaciones que fueron viralizados por los usuarios a través de sus plataformas. Es difícil olvidar los trajes inspirados en personajes virales como el chef Salt Bae y Grumpy Cat o los memes como Forever Alone, Deal With It o desafíos como el Ice Bucket Challenge.

"Me atrevo a decir que las redes sociales en general han ayudado a enriquecer el repertorio de trajes y costumbres en Halloween", dijo a Metro Mapi Báez, especialista española en redes sociales.

La especialista explica que los medios sociales como Youtube también han conseguido cambiar las costumbres de Halloween e incluso han fomentado la creación de disfraces caseros, gracias a los tutoriales que ahora podemos ver en forma de vídeo en la plataforma de Google. "Hay muchos tutoriales en todas partes para aprender a crear maquillaje con heridas que parecen muy realistas", dijo.

Otra de las grandes contribuciones de las redes sociales a Halloween es precisamente una mayor difusión, porque ahora a los jóvenes les encanta promocionar todo lo que hacen y no sólo compartir sus disfraces o actividades de Halloween con su familia o amigos cercanos, sino también con sus seguidores o amigos en las redes sociales.

"Los medios de comunicación social e Internet han hecho que la fiesta sea mucho más popular, ya que los millennials se apoyan en estos elementos para promocionar todo lo que están haciendo. Lo que naturalmente hace que otros quieran participar en la celebración, así que sienten que ellos también están haciendo algo divertido para la fiesta", dijo Smith.

Parece, según los expertos, que Halloween seguirá creciendo en popularidad con las redes sociales, "mientras existan los medios sociales, seguiremos viendo el crecimiento de Halloween como una de las mejores fiestas para los consumidores", concluye la directora de Relaciones con los Medios de la NRF.

ENTREVISTA

Mapi Báez | Especialista española en redes sociales

Una reciente encuesta de consumidores en los Estados Unidos reveló que las redes sociales influyen a la hora de decidir qué disfraz se va a usar para Halloween. ¿Crees que las redes sociales han cambiado la forma en que se celebra Halloween?

No tanto por la forma en que se celebra, sino por la forma en que se prepara y se comparte.

Antes de las redes sociales, la única referencia que tenías para preparar tu disfraz eran las películas y las series. Te inspiraste en lo que habías visto el año anterior. Ahora buscas inspiración (e incluso la encuentras sin buscar) antes en los medios sociales. Tus amigos incluso te lo proponen. Sólo tienes que darle un toque zombie y ya está. Hay muchos tutoriales por todas partes para aprender a maquillarse con heridas que parecen muy realistas y es aún más fácil acceder a los productos que necesitas gracias a sitios como Amazon o Ali Express. Está claro que cuanto mejor lo prepares, más éxito podrás tener. Luego está la parte de compartir. Antes de tomar fotos o polaroids y compartirlas con familiares y amigos cercanos. Ahora se hace lo mismo, pero el formato es digital y se han ampliado generosamente las posibilidades de compartir.

¿Han hecho las redes sociales que Halloween sea más divertido e interesante?

Esta es una pregunta un tanto complicada para mí, ya que en España esta tradición es relativamente reciente. Estábamos más celebrando el Día de los Muertos. Digamos que en mi país el Halloween se ha coincidido con el auge de las redes sociales. Apenas podemos hablar de Halloween sin redes sociales.

Ahora muchas personas han dejado de usar los disfraces clásicos y los han cambiado por memes o disfraces virales. ¿Qué opinas al respecto?

Me encanta. Me río mucho.

¿Crees que las empresas se aprovechan de las redes sociales para hacer más ventas de Halloween?

Esa es una buena pregunta. No creo que sea así. Tengo la impresión de que sólo las empresas de ocio se aprovechan de este tema (disfraces, dulces, hoteles, lugares de fiesta…) Muchas veces les pido a mis clientes que preparen algo para Halloween pero les cuesta trabajo atreverse si no están en esos sectores. Creo que es un error porque las redes sociales están ahí para comunicar, para crear relaciones de confianza y el humor (bien traído) es una forma de generar complicidad, la complicidad genera confianza y la confianza cierra las ventas.

¿Qué consejos dan a los Community Managers y a los usuarios de los medios sociales para que tengan un mejor Halloween?

Compañeros del frente, recuerden siempre mantener la mente despierta para encontrar la oportunidad de generar esa respuesta que resonará en el último rincón de la galaxia y el corazón muy frío para no caer en las redes de los Trolls. Este consejo es para todo el año. Con la vista puesta en Halloween recomendaría investigar qué hicieron otros el año pasado y cómo podríamos mejorarlo, organizar el calendario editorial a tiempo, planificar el protocolo de gestión de crisis y no plantear nada de lo que nuestra madre pudiera estar avergonzada. De lo contrario, disfrútalo, la vida es de dos días.

5 redes sociales para usar en Halloween

Pinterest

Esta plataforma de intercambio de imágenes que permite a los usuarios crear y gestionar tableros personales es muy útil para ayudarte a elegir los disfraces más populares y virales de la temporada.

YouTube

La plataforma de vídeo propiedad de Google es muy útil durante la temporada de Halloween para ver videos tutoriales que te enseñarán cómo hacer disfraces o crear maquillajes aterradores.

Snapchat

Los filtros de realidad aumentada de esta red social son muy populares y durante Halloween presenta filtros especiales que puedes usar para hacer fotos y videos divertidos o de miedo.

Facebook

Esta es la red social más popular del mundo y durante Halloween puede ser muy útil para compartir con tus amigos y familiares las mejores fotos de tu disfraz o para crear eventos y fiestas a través de su plataforma.

Instagram

Además de compartir las imágenes de tu aterrador maquillaje y disfraz, esta red social propiedad de Facebook te permite crear historias para compartir los momentos más divertidos de Halloween con tus seguidores.

* Con información de Daniel Casillas.