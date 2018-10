Mhoni Vidente: Los horóscopos de la semana

ARIES

Grandes retos para tu signo esta semana, lograrás ese plan de trabajo que tienes en mente, sólo debes cuidarte de envidias. Trata de no platicar tus planes o tus logros, pues no todo mundo quiere lo mejor para ti. En el amor seguirás con tu pareja pese a los malos momentos que han vivido los últimos meses, pero recuerda que en el amor ni todo el dinero ni todo el cariño. Sales de viaje por trabajo. Cuidado con problemas de espalda o estómago, trata de ir con tu médico. Sigues con tus estudios y ya preparas el título o maestría, recuerda que eres de los signos más inteligentes del Zodíaco. Los Aries solteros conocerán amores nuevos y tus signos más compatibles son Capricornio, Piscis y Leo. Tu color, el rojo y tus números de la suerte el 13 y 21. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de octubre en juegos de azar.

TAURO

Semana de reconciliación. Empieza tu mejor época y eso hace que todas las buenas energías estén alrededor de tu signo, aprovecha esa corriente de abundancia. Evita ser terco en situaciones amorosas, ya que a veces esa persona no es para ti y no te das cuenta. Los Tauro solteros conocerán a alguien del signo de Cáncer, Escorpión o Acuario que será su pareja ideal. Te invitan a un viaje en estos días. Trata de concentrar tu mente en lo espiritual, que eso te ayudará a progresar. Cuidado con el alcohol o vicios, recuerda que tu signo es muy intenso y eso te pone siempre en fiestas. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, esa será tu frase de la semana. Mandas a arreglar tu carro. Tu color del mes será el amarillo y tus números de la suerte 11 y 09. Tendrás un golpe de suerte el día 16 de octubre.

GÉMINIS

Se prepara tu energía para entrar a tu mejor época, así que no dudes en hacer los cambios necesarios en tu vida personal o de trabajo. Te recomiendo portar una moneda de plata en tu cartera como tu amuleto de la buena suerte. Ten cuidado con el estrés, recuerda que también tu energía debe descansar y recuperar fuerzas. En el amor seguirás muy estable, sólo recuerda tener cada quien su espacio y mantener una buena comunicación. A los Géminis solteros les llega alguien del signo de Libra, Sagitario o Piscis que será muy compatible. Ten cuidado con problemas de cigarro o trata de no fumar. Te busca un ex amor para volver, habla claro y deja esa situación amorosa en el pasado. Tu color en este mes será el naranja y tus números de la suerte 04 y 23, con los que podrás probar fortuna el 18 de octubre.

CÁNCER

Semana de renovación y depurar todo lo negativo de tu vida. Tu signo, al ser agua, es más sensible y justo ahora tienes muchas energías encontradas, por eso debes quitarte todo lo negativo que cargabas de meses anteriores. Te recomiendo usar algo de oro o de plata para que sea tu amuleto. Te invitan a salir de viaje. Trata de concentrarte en tu trabajo. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de octubre y será con los números 06 y 19. Procura usar mucho el color azul, que eso te dará fortaleza. Te ofrecen un proyecto nuevo, acéptalo, no le tengas miedo, que te irá muy bien. Recuerda que eres el comunicador del Zodíaco y eso te pone en la posición de reconciliación con los demás. Te haces una cirugía estética y todo te sale de lo mejor. Te busca un amigo para pedirte dinero prestado, pero trata de no hacerlo para que no te roben la suerte.

LEO

Vienen días de crecimiento personal y de dejar a un lado las aventuras sin pensar; piensa dos veces lo que harás en tu trabajo o vida amorosa. Te llega una propuesta de trabajo o proyecto que te dejará más ganancias, acéptalo. Cuídate de las envidas o de los chismes, trata de no platicar mucho tu vida privada y mejor sólo confía en tu familia. Tendrás problemas de huesos o espalda por exceso de ejercicio, trata de estar en forma, pero sin excederte. Tendrás un golpe de suerte el día 18 de octubre con los números 00 y 27. Usa ropa color blanco, eso te ayudará en lo espiritual. Evita los celos en tu relación amorosa, recuerda que lo mejor de tener una pareja es la confianza; tu mayor compatibilidad es con los signos Aries, Sagitario y Géminis. Sabrás de un divorcio familiar. Tu casa es tu refugio de buenas energías, límpiala con agua bendita.

VIRGO

En esta semana vendrá a ti la oportunidad de un trabajo nuevo y bien pagado. Te recomiendo mantenerte en comunicación con lo divino y meditar más en tu vida diaria. Ten cuidado con problemas de tránsito o policías, trata de manejar con cuidado o tramita tu licencia de conducir. Ten cuidado con los chismes o malas energías que te rodearán estos días. Te recomiendo usar mucho perfume y agua bendita para cortar esas energías negativas. A los Virgo que están solteros les llegarán dos amores, uno en el trabajo o escuela y otro lo conocerás en una fiesta, así que siempre trata de vestirte de colores fuertes para que la energía del amor fluya más en tu vida. Te recomiendo encender una veladora azul el día 17 de octubre para tener abundancia todo el mes. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 66.

LIBRA

A tu signo le gusta este mes porque es cuando se realizan casi todos tus deseos y siempre se renueva tu energía; te recomiendo usar mucho perfume para que tengas suerte en todo y recuerda no platicar tus logros hasta que los tengas en la mano, para que no te los salen. Deja a un lado las inseguridades o los celos con tu pareja. Te llega un dinero extra por unas comisiones o utilidades, inviértelo en ti. Te ofrecen matrimonio o vivir juntos, pero piensa antes de actuar para que no te arrepientas después. Cuídate de dolores estomacales o de intestino, porque es tu punto débil. Termina tus estudios profesionales y ya no dejes nada sin concluir. Tus números de la suerte son 12 y 29. Recuerda que el amor se da, no se compra, así que no trates de impresionar con eso a la persona que te interesa.

ESCORPIÓN

Semana de cambios radicales, decides poner toda la buena actitud y tu fuerza interior para ser alguien en la vida. Ten cuidado con las pérdidas o robos, sobre todo en fiestas o reuniones. Unas amistades se alejan por chismes o malas energías, te recomiendo cargar un limón verde en tu bolsa para que las cortes. Recibes un dinero por una deuda del pasado. Sacas un crédito bancario para cambiar tu carro. Recuerda no tomar los problemas de otros como tuyos y deja que cada quien resuelva su vida. Tendrás un golpe de suerte el día 18 de octubre en juegos de azar con los números 03 y 18. Trata de usar más el color verde o amarillo. En el amor piensas que nadie es para ti, pero recuerda que tu signo es agua y eso te vuelve muy sentimental, así que sigue conociendo personas del signo de Tauro, Cáncer o Piscis, que serán tu pareja ideal.

SAGITARIO

En estos días tomas decisiones importantes en tu vida, por fin resuelves una situación familiar que te tenía muy preocupado. Terminas de pagar tus deudas y empiezas a ahorrar para comparte un carro o cambiarte de casa. Un amor del pasado regresa a tu vida, sólo ten cuidado y trata de platicar bien la situación que provocó la separación. Te llega un dinero extra por el pago de un bono. Pon atención en el trabajo, habrá reajuste de personal. Ten cuidado con dolores de cabeza o cintura ocasionados por el estrés. Tus números de la suerte son 21 y 30, empléalos en los juegos de azar el día 17 de octubre. Usa el color azul para que las buenas energías estén en tu vida. Te haces una intervención quirúrgica y todo sale de lo mejor. Si estas casado, trata de no salir con amores prohibidos para evitar problemas en tu relación de pareja.

CAPRICORNIO

Semana de cambios muy importantes en tu vida personal. Te invitan a dar una conferencia o una plática de tu carrera. Controla tu carácter, a veces tratas mal a las personas que más te quieren, así que analiza lo que dices. Ten cuidado con problemas de presión alta o azúcar, acude con tu médico y lleva una dieta saludable. Tendrás junta con tus superiores para cambios de puesto y a ti te asignan uno de mas jerarquía. Resuelves problemas legales o de demandas a tu favor, sólo procura asesorarte. Tus números de la suerte son 07 y 21, y tendrás un golpe de fortuna el día 18 de octubre en los juegos de azar. Ten cuidado con las envidias o mal de ojo, trata de usar mucho perfume y ropa de colores fuertes. Cuidado con personas del signo de Aries o Géminis, pues tendrás problemas fuertes, trata de evitarlos.

ACUARIO

Sales de los problemas que te agobian y decides reinventarte en lo relacionado con tu trabajo. Tu signo debe estar en movimiento para que las buenas energías se fortalezcan alrededor de ti, por eso te recomiendo caminar o hacer ejercicio. Te llega una propuesta laboral y será con un puesto de jefatura o gerencia. No dejes tus estudios, recuerda que son importantes para crecer. Eres muy bueno para los negocios de comunicaciones o internet, trata de asociarte con amigos y poner uno. Preparas una fiesta para uno de tus hijos o tu pareja. Tendrás un golpe de suerte el día 18 de octubre con los números 03 y 24. Evita volver con parejas del pasado, mejor cierra círculos y conoce personas más compatibles con tu signo, de preferencia Aries, Libra o Sagitario. Mandas a arreglar tu carro. Tramitas un seguro de gastos médicos.

PISCIS

Vendrán a ti personas muy importantes para ayudarte a crecer en lo profesional. Tendrás días óptimos para proyectos de crecimiento en el trabajo o negocios. Cambias de auto o mandas a renovar su seguro, recuerda que es muy importante tener tus papeles en regla para cualquier situación en el futuro. Cuídate de problemas de infección de la piel. Sigues muy enamorado de tu pareja actual, tu signo más compatible es Aries, Cáncer o Sagitario; incluso hablarás de casarte o vivir en pareja. Visita más a tus abuelos o tíos porque uno de ellos estará enfermo. Regresas a estudiar idiomas o haces un diplomado. El día 17 de octubre tendrás una ayuda divina, aprovéchala para jugar en la lotería con los números 08, 21 y 77. Recuerdas un amor del pasado, trata de hablar con él y llega a un arreglo, pues los rencores no son buenos.