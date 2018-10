Las dos formas originales con las que Saúl E. Méndez celebra sus 65 años en el país

Saúl E. Méndez se fundó en 1953 y en la actualidad es considerada como una de las marcas más icónicas y sólidas de la industria de la moda masculina. Con ocho tiendas en Guatemala y tres en Costa Rica, se han posicionado gracias a su constante innovación y su amplio portafolio de productos de alta calidad.

Para celebrar su 65 aniversario, Saúl E. Méndez ha lanzado dos promociones originales y especiales con las que desea agradecer la preferencia de sus clientes a lo largo de los años, tanto en moda como en gastronomía.

Para empezar, han lanzado una nueva colección bajo el nombre “1953”, en alusión a la fecha. Se trata de una colección de trajes clásicos que han sido reinventados con siluetas más contemporáneas y que favorecen al hombre actual. Estos tendrán un precio de Q1,953. Además, el 12, 13 y 14 de octubre, todos los trajes Saúl tendrán ese mismo precio.

Por el lado de la gastronomía, la marca rinde tributo al clásico platillo con el que salieron al mercado: la crepa de Nutella, que durante el mes de octubre tendrá un precio de Q19.53.

65 años en Guatemala

Publinews conversó con Juan Manuel Alvarado, gerente de mercadeo de Saúl E. Méndez, sobre la trayectoria de la empresa, el secreto detrás del éxito y la evolución durante estos 65 años.

¿Cómo se sienten de celebrar su aniversario número 65?

Realmente súper bien. No es una tarea fácil, han sido una serie de eventos que nos han llevado a tener una marca fuerte y saludable. Somos una familia muy unida y con una visión muy clara de querer hacer una empresa al servicio del guatemalteco. Saúl E. Méndez es una empresa que genuinamente tiene una pasión por lo que hace y busca mejorar el estilo e vida de sus clientes. Esto es fundamental para poder sobrellevar todos los posibles obstáculos a los que nos hemos enfrentado en estos 65 años.

Buscamos mantenernos vigentes, porque no se trata solo de tener una buena idea o un buen acierto, se necesita constancia y del trabajo de muchas personas. Hay que entender que la fuerza del equipo es lo que nos lleva a sobresalir y entregar un mejor desempeño. Somos una marca con un amor muy particular por Guatemala y estamos muy orgullosos de no solo ser reconocidos, sino de dejar un legado en la historia.

¿Cuál es el secreto detrás del éxito de la marca y de la preferencia de los guatemaltecos?

Es difícil decir que hay una fórmula secreta o mágica. En realidad es un conjunto de valores y del interés y pasión de mantenerse apegados a ellos. Buscamos estar en constante movimiento y fomentamos la innovación. El amor por nuestro país y por el servicio nos ha llevado a reinventarnos, a pasar de generación a generación y a seguir manteniéndonos vigentes y activos.

“La historia de Saúl es fascinante, porque nace de un hombre visionario que entendió que la vida nos pone en ciertas condiciones, pero que no estamos condicionados a permanecer en ellas”

¿Cuál ha sido su estrategia para romper con la 'vestimenta tradicional' a la que muchos hombres guatemaltecos están acostumbrados?



Ha sido un tema de estar comprometidos a abrir oportunidades y una constancia en el mercado. Tanto a nivel de moda y de gastronomía hemos sido muy atrevidos a proponer y no hemos tenido miedo. Claro que hemos tenido aciertos buenos y otros no tan buenos, pero esto nos ha servido para ir formando una relación con nuestros clientes. Ellos entienden que Saúl es diferente, que no les vamos a presentar lo tradicional, pero que detrás de todos nuestros productos tenemos calidad y valores.

Así hemos logrado que los clientes tengan la confianza de confiar en nuestros proyectos. Existe una complicidad que se ha construido a través de los años y que nos gusta cosechar. Nos gusta conocer a nuestros clientes, llamarlos por su nombre y que exista un vínculo de confianza para que cuando propongamos algo que parezca alocado, ellos se atrevan a usarlo.