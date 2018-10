Abner Figueroa: “No digan que van a empezar hasta el lunes, háganlo de una vez”

Abner Figueroa decidió cambiar su estilo de vida y emprender un camino hacia una rutina más saludable. Desde entonces, ha bajado más de 60 libras. El locutor guatemalteco fue uno de los participantes del segundo Challenge de Fitness One de este año.

Publinews conversó con él sobre su experiencia en este programa de acondicionamiento físico y nutricional, así como sus consejos para quienes desean bajar de peso. “Yo pesaba 210 libras y bajé 60 libras, pero estaba muy delgado. Desde entonces empecé a trabajar por ganar masa muscular. El Challenge me ayudó a subir casi 3 libras de masa muscular y bajar 6% de grasa”, explicó.

“Yo les aconsejo que no piensen en empezar hasta el lunes, si quieren hacer algo, empiecen de una vez. A pesar que no es fácil, no es tan difícil como muchos creen. Lo primero que hay que hacer es tomar la decisión de lograrlo. No hay que empezar a hacerlo de forma intensa como todo el mundo, puede ser poco a poco con buena asesoría nutricional y con un buen entrenador”, comentó Figueroa.

Presentan a los ganadores

Más de 600 guatemaltecos se inscribieron en la segunda versión del Challenge de Fitness One de este año. Considerado como uno de los mejores programas de acondicionamiento físico y nutricional del país, desde sus inicios este proyecto ha logrado cambiar la vida de miles de participantes en tan solo dos meses. Por medio del ejercicio y aprender a comer sanamente, ellos se han convertido en historias de éxito.

El Challenge llegó a su fin con resultados sorprendentes en todas las categorías y se dieron a conocer a los ganadores. Entre ellos: Isis Chicas, Karla Ortiz, José Sáenz, María del Pilar Barreto, Sandra Ortiz, Carlos Paniagua, Marcela Echeverría, Rachel Fernández, Alejandro Raitarsky, Gunther Filitz, Jésica Alvarado y Brenda Rojas.

“La invitación es para todos aquellos que aún no han aceptado el reto de Fitness One. Estamos seguros que dentro de todos está la capacidad de lograr grandes cambios en sus vidas y nosotros estamos para acompañarlos a cada paso del camino”, indicó Alejandro Soler, gerente de mercadeo de Fitness One.