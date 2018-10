El FIT 2018 busca fortalecer alianzas y desarrollar productos

View this post on Instagram

"Creando un sintetizador electrónico" WorkShop FIT 2018 BALAM SOTO Artista de nuevos medios brindará un taller basado en STEAM, Making e innovación . El proyecto a crear será un instrumento musical capaz de crear sonidos como de una sintetizador o marimba. La idea principal del taller es de fomentar el desarrollo creativo tecnológico e inspirar la creación de tecnología creativa con fines de progreso cultural y social. Inscribete en: http://fit.galileo.edu/ #fit2018 #sintetizador #workshop #neonlights #music