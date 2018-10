Mhoni Vidente: Los horóscopos de esta semana

ARIES

Mes de renacimiento para tu signo, esto significa que tendrás un nuevo comienzo en todo lo que realices y dejarás todo lo negativo que te estaba haciendo daño, sobre todo, ese amor tóxico que sólo te quería por interés. Serán 31 días de muchos cambios positivos alrededor de ti, te recomiendo empezar un negocio o cambiar de trabajo. Sales de viaje con tu pareja. Te buscan del extranjero para ofrecerte un proyecto laboral. Tu mejor compatibilidad será con las personas del signo de Leo, Libra y Acuario. Te busca un amor del pasado del signo de Capricornio que trata de volver. Tus mejores días serán 02, 04, 07, 09, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 29 y 31. Recuerda usar mucho el color blanco, que eso te ayudará a acrecentar la energía positiva en tu vida. Tus números de la suerte son 13 y 21, y los martes gozarás de abundancia.

TAURO

Mes para aprender de ti mismo. Te recomiendo que empieces a ahorrar y controlar tus gastos para iniciar un patrimonio en tu vida. Extrañas a esa persona en tu vida, pero es mejor dejarla atrás y trata de ya no ser tan controlador en tus relaciones de pareja, mejor aprende a tener tu espacio, que eso te ayudará a ser más feliz. Este mes te viene una intervención médica o piensas en hacerte una cirugía plástica; es buen momento, pues todo te saldrá de lo mejor. Tus mejores días del mes serán 01, 04, 09, 11, 13, 17, 20, 21, 26, 29 y 30, en los cuales te llegará más abundancia en todo lo que realices. Trata de usar más el color rojo. A los Tauro que están solteros les llega un amor Capricornio, Virgo o Escorpión. Tus números de la suerte serán 00 y 23. Trata de estar en comunicación con tu ángel de la guarda.

GÉMINIS

Te debes cuidar de las envidias o mal de ojo que estén cerca de ti, por eso te recomiendo usar mucho perfume o algo de plata para cortar esa corriente negativa y seguir avanzando. Será un mes para volverse a enamorar, te llega alguien el signo de Aries, Virgo o Libra que será muy compatible, sólo procura no ser tan celoso y llevar una relación de convivencia. Recuerda que tu signo es el gemelo y eso te hace presa de los vicios o malas amistades, trata de controlar esa parte negativa de tu vida. Si eres mujer te recomiendo hacerte un chequeo de las hormonas y, si eres varón, chécate para descartar una enfermedad de transmisión sexual. Tus mejores días serán 02, 03, 09, 10, 12, 14, 18, 20, 23, 27, 30 y 31. Trata de usar mucho el color amarillo. Tus números de la suerte para todo el mes de octubre son 09 y 88.

CÁNCER

Este mes entenderás para qué estás en esta vida y cuál es tu misión. Tu signo siempre le produce prosperidad a la pareja, pero ya es tiempo de quererte a ti mismo y empezar una nueva etapa. Ya no pidas opinión a los demás de lo que debes hacer, mejor trata de seguir con tu intuición sensorial. Olvida a esa pareja que sólo quería abusar de tu nobleza, trata de empezar a conocer personas más compatibles con tu signo como un Aries , Escorpión o Acuario. Se darán cambios repentinos este mes en tu trabajo, pero estarás de lo mejor. Trata de cuidarte de problemas del intestino o estómago, que es tu punto débil. Tus mejores días serán 02, 04, 07, 10, 11, 17, 19, 21, 23, 29 y 30. Trata de usar el color verde, que eso te ayudará a estar bien de salud. Deja atrás el rencor, tu mejor virtud es ser muy tenaz. Será un mes lleno de amores nuevos y muy apasionados.

LEO

Quieres destacar en todo e imponer tu voluntad, recuerda que tu signo es el más apasionado del Zodíaco y es completamente territorial, eso significa que siempre tiene pareja a su lado y es muy infiel por convicción, así que trata de aprender a quitar ese defecto en tu vida. Te llega la oportunidad de crecer más en la económico gracias a un nuevo empleo que te ofrecen. Tienes que aprender a controlar tu carácter tan explosivo. Tus mejores días serán 02, 04, 09, 10, 13, 19, 20 y 25. Trata de usar el color morado o azul fuerte, que te ayudará a tener más abundancia en tu vida. Tus números de la suerte son 03 y 27. Este mes te llegarán dos golpes de suerte, uno por la lotería y otro por el cierre de contratos. A los Leo que están casados les llegará un nuevo miembro de la familia, habrá un embarazo. Te llega un regalo que no esperabas, recuerda que tu signo tiene la suerte de recibir muchas bendiciones.

VIRGO

Tu número de la suerte será el 17, eso significa que tendrás la estrella de tu lado y las energías positivas te rodearán durante todo el mes. Tendrás dos golpes de suerte, uno para cerrar contratos o empezar negocios propios que serán muy exitosos, y el otro con los juegos de azar con los números 30 y 24. Podrás cerrar círculos amorosos y empezar de nuevo en cuestión de una pareja estable. En cuestión de salud deberán tener cuidado con las caídas o golpes accidentales, sobre todo, en el tobillo o cadera. Evita prestar dinero para que no te roben la suerte. Los Virgo que están casados deberán tener paciencia con su familia y protegerlos de cualquier problema, y los solteros conocerán a un amor del signo de Acuario, Aries o Géminis. Tus mejores días serán 02, 04, 09, 11, 13, 19, 21, 23, 28 y 30. Trata de usar más el color azul, que eso te ayudará a tener abundancia.

LIBRA

Tendrás triunfos en todos los sentidos, y más por tu cumpleaños; esa renovación de energía seguirá creciendo, así que no te detengas ante nada. Amigos Libra, la suerte les sonreirá tres veces y será con negocios de ingeniería o ventas de maquinaria; otro golpe será por la compra de una casa o cambio de ciudad, y el otro en los juegos de azar con los números 03, 22 y 15, sólo trata de combinarlo con tu día de nacimiento y verás cómo la suerte llega. Los Libra casados deberán evitar los pleitos por celos o cuidar mucho a su pareja, porque se puede enamorar de otra persona. Los Libra solteros estarán rodeados de amores prohibidos o comprometidos. Tus mejores días serán 02, 03, 09, 12, 13, 19, 21, 29 y 30. Trata de usar más el color rojo para cortar las envidias o el mal de ojo. Las amigas Libra deben tener cuidado con embarazos no previstos. Tu mejor compatibilidad será con Acuario y Aries.

ESCORPIÓN

En este mes de octubre tu signo será el líder del Zodíaco y estará relacionado con todo lo místico, así que trata de estar en comunicación con tu ángel de guarda y pídele lo que necesitas para estar mejor. A los Escorpiones este mes les brillará el oro, así que tendrán que aprovechar esta racha de buena suerte. Será un mes increíble en el amor, los que están solteros encuentran el amor verdadero y más con los signos de Piscis, Aries o Tauro. Crees mucho en el amor o en tener pareja estable, pero siempre quedas muy mal con ex parejas o hablan de mucho odio. En cuestión de salud debes tener cuidado con las enfermedades sexuales o de piel. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 17. A los Escorpión que están casados les vendrá un embarazo sorpresa. Tus mejores días serán 02, 03, 09, 11, 17, 19, 21, 23, 29 y 30. Trata de usar más el color blanco.

SAGITARIO

Gozarás de mucha suerte en todo lo relacionado con trabajo o proyectos nuevos. Tendrás cambios de residencia o vivirás solo un tiempo. Debes cuidarte mucho de todos los excesos, sobre todo, de los vicios y no caer en tantas tentaciones sexuales, trata de vivir más ordenado y seguir con el ejercicio. En estos días conoces a alguien del signo de Piscis , Aries o Leo que será muy compatible contigo. Este mes tendrás tres golpes de suerte, el primero por la compra de un carro o algo que te hará sentir de lo mejor; el segundo en cuestiones de trabajo o éxito profesional y, el tercero, por los juegos de azar con los números 01 y 29. En cuestiones de salud debes tener cuidado con la comida o mantenerte a dieta para evitar problemas de intestino. Tus mejores días serán 02, 04, 08, 12, 14, 19, 21, 23, 29 y 30. Trata de usar el color naranja. Deja ese amor en el pasado y evita caer en lo mismo.

CAPRICORNIO

Este mes tu signo será el que tenga más fuerza espiritual del Zodíaco, por eso te recomiendo hacer ese cambio de actitud hacia lo positivo. Un amor del signo de Aries se va de tu vida, trata de quedar en paz con esa persona y aprende de los errores. Cuídate de problemas de piel o enfermedad de la sangre. Los Capricornio que están en planes de poner un negocio deben hacerlo ya, pues las energías positivas estarán muy fuertes en su vida. Tendrán dos golpes de suerte, uno en los juegos de azar con los números 00 y 30, y el otro estará relacionado con la compra de un carro. Los Capricornio que están casados tendrán muchos problemas de infidelidad o mentiras dentro de su matrimonio. Tus mejores días serán 02, 04, 09, 10, 12, 19, 21, 23, 29 y 30. Trata de usar más el color blanco o rojo.

ACUARIO

Este mes los Acuario lograrán los objetivos que se propongan. Tendrán pareja estable, en particular la compatibilidad estará con los Aries, Cáncer y Libra. Ten cuidado con problemas de salud y más en lo relacionado con úlceras o problemas estomacales. Saldrás de viaje y te sentirás de lo mejor. Cuídate de chismes o problemas en el trabajo, trata de no relacionarte con nadie en cuestiones amorosas para que no te perjudique en tu desempeño laboral. Estás en una etapa de renacimiento total de tu energía. No te estreses, a veces pasas por situaciones muy fuertes y de mucho dolor, pero tu signo está hecho para soportar todas las pruebas que le ponen en la vida. Tus mejores días serán 03, 07, 09, 12, 18, 21, 24, 29 y 31. Trata de usar el color amarillo o blanco. Aplica el lema: ‘siempre hay una segunda oportunidad en la vida’.

PISCIS

Eres el más intuitivo y místico del Zodíaco, por eso la ley del karma por fin te regresa algo de lo bueno que has sido con los demás. Recuerda no ponerte límites tú mismo y que el amor es sin condición. Estarás en una etapa de quitarte todo lo negativo de tu vida. Te recomiendo en este día 1 de octubre enciendas una veladora roja con canela en polvo y perfume tuyo, y pongas un vaso cristalino con agua para que pidas tres deseos, con esta sencilla receta la prosperidad vendrá a ti. En el amor estarás un poco confundido, no sabrás si buscar a un ex amor o seguir adelante. Tus mejores días serán 01, 03, 07, 13, 19, 21, 27, 29 y 31, y tu número de la suerte de todo el mes es el 21. Tu signo es el consentido de Dios, así que tendrás toda la ayuda espiritual que necesites. En el amor seguirás muy compatible con los Aries, Géminis y Libra.