Chari Flores: “Creatividad y paciencia son las claves para entretener a tu niño”

Cuando Luca era bebé no le gustaba que lo pusiera descalzo en la grama 🌱. Sin embargo, era algo que tenía que hacer pues el exponer a un bebé a diferentes texturas es importantísimo para el buen desarrollo de los 5 sentidos y del cerebro. 😯 Es por eso que constantemente lo ponía a jugar con diferentes cosas que pudieran estimular sus sentidos y a la fecha lo sigo haciendo. Es por eso que hoy te voy a dejar 4 actividades que hacía con Luca y que te pueden ayudar a estimular los sentidos de tu bebé: 1️⃣ Platos sensoriales: compra 10 platitos de cartón y en cada plato pega con silicón: pompones de colores, cubos de madera, lija, botones, fieltro, plumas, tela suave, stickers de lentejuelas, grama artificial y haz patrones usando el mismo silicón. 2️⃣ Jugar en la grama descalzos. Con esta actividad están explorando una cantidad de texturas (hay tierra, piedras, grama, etc.). 3️⃣ Desenterrar cosas en un arenero. Esconde diferentes objetos en un arenero y dale una pala a tu hijo para que los busque. Recuerda que debes meter a tu hijo descalzo y, si fuera posible, solo en pañal. 4️⃣ Prepara gelatina y escóndele diferentes animalitos dentro y deja que cuaje toda la noche. Al día siguiente, si el clima lo permite, salgan al jardín y deja a tu bebé solo en body o pañal y permite que saque las cosas con sus manos y que las pruebe. Si es un día frío, hazlo en casa pero pon un mantel grande de plástico para que al terminar solo lo dobles y lo tires. Recuerda que mientras estén jugando es súper importante que le hables sobre la textura que están sintiendo en ese momento 💭, sobre el color y sobre la forma. Por ejemplo, la lija es áspera, café y cuadrada. De esta manera no solo estás desarrollando sus sentidos sino que también le estás dando muchísimo vocabulario que le será muy útil en la vida. . #mamacerobolasgt #vidacerobolas #instamom #mommybloggergt #texturas #sensoryplay