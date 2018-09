¿Están perdiendo popularidad las redes sociales?

Las redes sociales se han vuelto muy populares en Internet y el número de personas que los utilizan está creciendo en todo el mundo. Según el Informe Global Digital 2018 de We Are Social and Hootsuite, el número de usuarios de Internet en 2018 alcanzó los 4.021 mil millones, un 7 % más que el año pasado, mientras que el número de usuarios de las redes sociales en 2018 es de 3.196 mil millones, un 13 % más que en 2017.

Los datos confirman que la gran mayoría (79 %) utiliza las redes sociales. Y esas plataformas aumentan el número de usuarios incluso más rápido que la propia Internet.

“Casi un millón de personas comenzaron a usar las redes sociales por primera vez todos los días durante el año pasado, lo que equivale a más de 11 nuevos usuarios cada segundo”.

Según los especialistas, las redes sociales son muy populares porque permiten a los usuarios conectarse con amigos, familiares e incluso con sus celebridades favoritas, además de ser simplemente divertidas.

“La gente disfruta de las redes sociales porque son divertidas, entretenidas y nos permiten conectarnos con amigos, familiares y aquellos a los que aspiramos. Elimina muchas barreras para las marcas y las celebridades”, explicó Natalie Sherman, fundadora de la agencia @NlySocial, social media & comms.

Pero recientemente, estas plataformas han demostrado que no solo sirven como una forma de entretenimiento, sino también como un motor para las protestas e incluso para los movimientos sociales, como #MeToo.

“Sin los medios de comunicación social, campañas como #MeToo no habrían atraído la atención de todo el mundo y la difícil situación de muchas personas seguiría sin ser escuchada. Representan un cambio enorme en la comunicación”.

Aunque las cifras muestran que las redes sociales son algunos de los lugares más populares en la web, las aplicaciones de mensajería empezaron a ganar terreno para posicionarse como las plataformas con mayor número de usuarios. Y varios estudios lo confirman.

Un informe de Business Insider Intelligence reveló que el año pasado el conjunto de usuarios de las cuatro aplicaciones de mensajería más grandes superó al total de usuarios de las cuatro redes sociales más populares.

Según el Informe Global Digital 2018, las apps de mensajería WhatsApp y Facebook Messenger crecieron el doble de rápido que la plataforma central de Facebook, y el número de personas que utilizan cada aplicación de mensajería creció un 30 por ciento año tras año. Mientras que un informe de la agencia HubSpot Research calculaba que el número de usuarios activos mensuales de aplicaciones de mensajería ascendía a más de 5 mil millones y confirmaba a WhatsApp como líder, con más de mil 500 millones de usuarios.

Las aplicaciones de mensajería han comenzado a crecer en la difusión de noticias (una de las actividades más populares para las que se utilizan las redes sociales) mientras que Facebook (la red social más popular) ha ido decayendo, sugirió un informe reciente del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford.

La investigación revela que el uso de Facebook para las noticias ha venido disminuyendo desde 2016 en muchos países, especialmente en aquellos afectados por el debate público sobre la desinformación. Ahora hay más personas que utilizan aplicaciones de mensajería como WhatsApp para cualquier propósito (44 por ciento), mientras que el uso promedio de noticias se ha duplicado con creces hasta alcanzar el 16 por ciento en cuatro años.

Antonis Kalogeropoulos, investigador postdoctoral del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, y autor del informe, dijo a Publinews Internacional:

“Nuestro grupo de investigación en cuatro países (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Brasil) sugiere que las redes de Facebook de las personas han crecido tanto con el tiempo que ya no se sienten cómodas compartiendo contenidos abiertamente. Como resultado, están moviendo la discusión a aplicaciones de mensajería, donde pueden estar seguros de que están hablando con personas con las que realmente quieren hablar. La gente que usa aplicaciones de mensajería quiere privacidad. También vemos un alto uso en los países más autoritarios, donde los individuos lo usan para hablar de política con seguridad”.

Pero, ¿estas cifras significan que las redes sociales podrían ser reemplazadas por aplicaciones de mensajería en algún momento?

“Lo dudo. Las aplicaciones de mensajería y las redes sociales son complementarios en muchos sentidos. Mucha gente usa ambos y continuará usando ambos”, concluyó Benjamin Toff, profesor asistente de la Escuela Hubbard de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad de Minnesota.