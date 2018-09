¿Te gustaría ganar $1000 al día por comer pizza? Esta es tu oportunidad

Una empresa de hornos portátiles para pizzas lanzó una convocatoria laboral para comer pizzas y lo mejor de todo es que se puede postular desde cualquier parte del mundo.

La empresa Ooni indicó que los seleccionados podrían ganar desde 300 a 1.000 dólares en un día por comer pizza. Desde la compañía destacan que producen dos tipos de hornos, el Uuni 3 y el Uuni Pro, que se calientan a 500º y que pueden cocinar una pizza con “calidad de restaurante” en solo 60 segundos.

We're looking to hire Pizza Taste Testers! Help us come up with new recipes, try out our new products, and tell the world how awesome Ooni pizza ovens are – these are paid (and, we think, very cool) roles! Read more: https://t.co/yIsHr8c9Pq

— Ooni (@OoniHQ) September 14, 2018