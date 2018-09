Buscan reunir Q250 mil para la educación de personas con discapacidad intelectual

View this post on Instagram

Ella es Lucero Rojas, tiene 25 años y Síndrome de Down. Es una mujer amigable y luchadora. Ha hecho pasantías en importantes empresas del país y recientemente se integró al equipo de Bantrab. Esto, gracias al programa de inclusión laboral #PorUnMundoSinBarreras, que promueven el banco y el Instituto Neurológico de Guatemala. ¡Gracias, Lucero, porque con tu esfuerzo #HacesLatir a Guatemala!