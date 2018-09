Motivan a los guatemaltecos a rendir homenaje al país con el #YoPorGuatemala

Con el objetivo de celebrar el mes patrio, El Gallo más Gallo ha lanzado una nueva campaña con la que desean rendir tributo a todos los guatemaltecos que con sus valores, disciplina y esfuerzo hacen de Guatemala un mejor país.

La iniciativa tendrá vigencia hasta el 10 de octubre y todos los guatemaltecos están invitados a utilizar el hashtag #YoPorGuatemala en sus redes sociales, indicando cuáles son las buenas acciones que hacen día a día. La campaña ejemplifica el trabajo de bomberos, agricultores, deportistas y más personas que dan todo por crear una mejor Guatemala.

Entre los personeros que ya se han sumado al movimiento se encuentra el medallista olímpico Erick Barrondo.

“Comparto con El Gallo más Gallo el deseo de reconocer a través de esta campaña, el buen trabajo de los guatemaltecos que día a día hacen de Guatemala un mejor país. Me siento agradecido de participar en esta iniciativa que me motiva a seguir trabajando en lo que más me apasiona”, comentó Barrondo.