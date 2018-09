Apple devela sus nuevos iPhone para navegar en un mercado saturado

Apple develará este miércoles su cosecha 2018 de iPhone, tres nuevos modelos con precios de venta aún más altos con los que la firma espera continuar engordando las ganancias a pesar de un mercado saturado.

Como es habitual, el gigante estadounidense ha dado pocas pistas sobre la presentación planeada en la sede de Cupertino, Silicon Valley, pero como todos los años las especulaciones han dado rienda suelta sobre las novedades que mostrará: iPhones seguro, pero también nuevos iPad y AppleWatch, su reloj conectado.

Los analistas no esperan a priori ninguna revolución tecnológica, pero están especialmente atentos a la elección de Apple en términos de precio para su nuevo iPhone.

El año pasado, Apple presentó tres modelos, incluido el costoso iPhone X y su desbloqueo mediante reconocimiento facial, que marcó el décimo aniversario del teléfono inteligente y se vendió a partir de 999 dólares en Estados Unidos.

Este año, los expertos esperan que la compañía publique versiones mejoradas del modelo (más rápido, pantalla más grande) que deberían ser aún más costosas y confirmarían la decisión de Apple de seguir apostando a la gama alta.

Hasta ahora, la estrategia le ha sido eficaz: permite aumentar su facturación a pesar de la saturación del mercado global.

