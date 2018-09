Estrenan sitio web para ayudar a los guatemaltecos a encontrar trabajo

Con el objetivo de ayudar a las personas que están buscando trabajo, Smart Talent ha puesto a la disposición de los guatemaltecos un renovado sitio web que es fácil de usar y muy amigable con los usuarios. Este portal de trabajo permite tener acceso a una amplia variedad de ofertas de empleo a las que todos pueden optar con tan solo registrarse de forma gratuita.

En la actualidad existe una gran demanda de empleo y personas que tienen el conocimiento, las competencias y capacidades, pero que no saben a dónde dirigirse. Smart Talent desea ser el punto de encuentro entre los candidatos y las empresas, y generar este servicio sin ningún costo.

Con más de 20 años de experiencia, prestan servicios en el área de recursos humanos tanto a nivel nacional como internacional. En los próximos meses, los usuarios encontrarán ofertas de empleo en países de Latinoamérica, Europa, Asia y más. El portal ha sido programado para que personas de cualquier parte del mundo puedan aplicar a las ofertas y para que empresas en el extranjero puedan buscar candidatos en el país.

Visita el sitio web: www.smart-talent.com.gt. Aquí encontrarás la opción de registro, en donde tienes que llenar los campos con la información que se te solicita, como datos personales, experiencia laboral, estudios, referencias y más. Es importante que tomes el tiempo necesario para completar los campos obligatorios y así tener una mejor oportunidad de ser contactado para continuar con el proceso de contratación.

"Para mí fue una gran oportunidad contar con los servicios de Smart Talent. Gracias a sus servicios estoy trabajando para una prestigiosa empresa, ya que me apoyaron y me guiaron en el proceso de selección para poder optar a una plaza. Les agradezco mucho el enorme apoyo que me brindaron", comentó Jorge López.