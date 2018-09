Con este “All you can eat” de fondue apoyarás la primer jornada de prótesis de mano

Club Rotario Guatemala de La Ermita se ha unido nuevamente a Cerveza Modelo para presentar la décima edición del Rotary Fondue. Este evento se llevará a cabo el próximo jueves 13 de septiembre en el restaurante Kloster del Rooftop de Oakland Mall.

Con la modalidad “All you can eat” (todo lo que puedas comer), los guatemaltecos están invitados a disfrutar del icónico fondue de queso de la marca y de productos de marcas participantes como vinos Calvet. La donación es de Q150 por persona y todos los fondos recaudados serán destinados a la Primer jornada de prótesis de mano realizada por El Club.

Las entradas ya están a la venta en www.tikkilife.com.

"Uniendo esfuerzos podemos lograr muchísimo para Guatemala. Este tipo de actividades forman parte de uno de los pilares fundamentales que componen nuestro programa de un mundo mejor. Estamos orgullosos de formar parte de esta iniciativa una vez más", comentó Roberto Batres, gerente de asuntos corporativos.

Foto: Cortesía

¡Hoy te damos damos una mano!

El sábado 13 de octubre se realizará la Primer jornada de prótesis de mano en el Instituto Neurológico de Guatemala. Un servicio completamente gratuito para las personas que han nacido sin mano o que han sufrido la pérdida de la misma por accidentes u otras razones. El Club Rotario Guatemala de La Ermita donará 150 prótesis para niños (a partir de los 6 años) y adultos.

Para más información sobre la jornada, puedes comunicarte al teléfono 5019-0888 o por medio del correo electrónico info@rotaryermita.org. Para poder inscribirse, la persona tiene que tener el codo y un mínimo de 8 centímetros de antebrazo.

La información necesaria para la inscripción es: