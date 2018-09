El #TBF18 se centró en la innovación y creatividad

Se llevó a cabo la quinta edición del Tigo Business Forum (#TBF18), con el tema central “Artificial Intelligence, the new reality of business” (Inteligencia artificial, la nueva realidad de los negocios, en castellano).

El evento contó con la participación de reconocidos conferencistas internacionales. Entre ellos, Duncan Wardle, exvicepresidente de innovación y creatividad de Walt Disney Company; y David Hanson, fundador, CEO y diseñador en jefe de Hanson Robotics, quien estuvo acompañado por Sophia, uno de los robots más parecidos al ser humano.

“¡Qué chileros son los chapines!”, fue la expresión de Sophia durante el #TBF18. Ella es la primer robot humanoide con ciudadanía del mundo y visitó Guatemala para participar en el foro y demostrar cómo funciona la inteligencia artificial en los robots @Tigo_GT pic.twitter.com/8TCvhwtjif — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) September 5, 2018

Además, el público disfrutó de la plenaria ofrecida por Sir Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, la URL y el HTML. Conocido como “el padre de la web”, el científico británico compartió su visión sobre el pasado, presente y futuro de la web.

“La inteligencia artificial no es nueva, pero ha tenido avances rápidos en los últimos años debido al progreso en el poder de la computación y los enormes volúmenes de datos que ahora se generan y que pueden analizarse”, comentó Francisco Mancilla, director de Tigo Business.

“El objetivo de Tigo Business es apoyar a las empresas en el proceso de su transformación digital con tecnologías que faciliten su crecimiento”, añadió.

“La inteligencia artificial tiene el potencial de ayudar a abordar importantes desafíos en los distintos sectores industriales”, explica Francisco Mancilla durante la inauguración del Tigo Business Forum 2018 #TBF18 @Tigo_GT pic.twitter.com/6S4cON8Az6 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) September 4, 2018

No te olvides de la creatividad

Con la pregunta: “¿Quién se considera creativo?”, inició su conferencia Duncan Wardle, quien motivó al público a hacer grupos de tres integrantes y realizar una dinámica en la que debían hacerse preguntas sobre una profesión imaginaria que se les asignó.

“La creatividad productiva es el hábito de hacer continuamente cosas de manera positiva para hacer una diferencia en nuestra vida laboral”, indicó Wardle.

De acuerdo con el experto, todas las personas deben esforzarse por “salir de la caja” y hacerse preguntas que los ayuden a ser más creativos, tanto en los negocios como en la vida personal. Entre ellas: “¿y si…?” y “¿de qué otra forma…?”.

“Lo opuesto a la valentía no es la cobardía, sino la conformidad”, afirmó Wardle, quien también recomendó tratar a los clientes como invitados especiales y considerar a los colaboradores de la empresa no como empleados, sino como miembros del elenco.

Además, asegura que, aunque la inteligencia artificial no es un concepto nuevo y seguirá avanzando, las personas cuentan con herramientas que no pueden ser reemplazadas por la tecnología.

“Lo opuesto a la valentía no es la cobardía, sino la conformidad”, asegura Duncan Wardle, quien motivó al público a buscar maneras creativas para innovar en los negocios #TBF18 @Tigo_GT pic.twitter.com/dNhVqj5asG — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) September 4, 2018

Sophia, robótica de alto nivel



Una de las conferencias más esperadas del evento fue la de David Hanson, fundador, CEO y diseñador en jefe de Hanson Robotics, aclamado internacionalmente por la creación de los robots más humanos en el mundo.

El científico visitó Guatemala por primera vez acompañado de la robot humanoide Sophia, diseñada para aprender por medio de IA y adaptarse al comportamiento humano. En octubre del año pasado se convirtió en ciudadana saudí, siendo la primera robot con ciudadanía en el mundo.

Cuenta con IA, procesamiento de datos y reconocimiento facial. Es capaz de imitar gestos humanos y contestar ciertas preguntas. Los robots especializados pueden ser utilizados para el tratamiento de enfermedades y padecimientos, como el autismo en los niños.

Los seres humanos utilizan dispositivos y máquinas todos los días, por lo que Hanson explica que desea darles un “toque” más humano y permitir que, por medio de la IA y el machine learning, estos puedan aprender de los usuarios y así beneficiar a las personas según sus necesidades y personalidad.

Sube al escenario del Tigo Business Forum el Dr. David Hanson, fundador CEO y diseñador en jefe de Hanson Robotics, aclamado internacionalmente por la creación de los robots más humanos del mundo #TBF18 @Tigo_GT pic.twitter.com/LihyrFLtt9 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) September 4, 2018

¿Qué es Sophia?

Inspirada en la actriz Audrey Hepburn, Sophia ha saltado a la fama a nivel mundial por su aspecto y comportamiento, muy parecidos a los de una persona.

De acuerdo con su creador, David Hanson, la empresa Hanson Robotics ha concentrado sus esfuerzos en desarrollar robots que puedan parecerse a los seres humanos con el objetivo de convertirlos en herramientas para ayudar en hospitales yescuelas y a quienes más lo necesiten.

Un mundo conectado

De acuerdo con la conferencia de Sir Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, la URL y el HTML, los usuarios deben evolucionar hacia un mundo en el que se sepan aprovechar los datos para obtener beneficios de ellos.

La big data es un concepto al que no se le debe temer, al contrario, las personas tienen la responsabilidad de empoderarse y aprender a utilizar toda esta información.

Los asistentes del Tigo Business Forum 2018 conocen más sobre los servicios y productos disponibles en los stands durante el evento, que pertenecen a marcas como Huawei, Microsoft, Avaya, Samsung y más #TBF18 @Tigo_GT pic.twitter.com/QuQqpf4diK — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) September 4, 2018

“Usualmente pensamos que los datos son oscuros, cuadrados y aburridos, pero la verdad es que estos gobiernan gran parte de nuestra vida porque hay personas que saben tomarlos y hacer algo con ellos”, comentó el científico.

El experto recomendó a los empresarios y emprendedores que busquen innovar y que le presten atención al potencial de la web, ya que en cuestión de dos años la mitad del mundo estará conectada.