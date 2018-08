Disfruta de gastronomía exclusiva y degustación de vinos en este festival

¡El chef guatemalteco Andres Morataya vuelve a su país para ser parte de Guatemala Food & Wine Festival presented by Bi-Credit! Apasionado por las cocinas endémicas y tradicionales de Latinoamérica. En la actualidad vive y trabaja en su propio restaurante “@enpanga” con un concepto “farm to table”, en Playa Venao, Azuero, enfocado en trabajar en conjunto con micro-productores locales y utilizando productos de su propio huerto y fabricación. Dedica gran cantidad de su tiempo en buscar productos perdidos o rescatar productos que están desapareciendo debido al poco conocimiento de ellos o una falta de valor comercial. Su comida se puede describir como honesta, buscando los mejores productos y desarrollando la mejor manera de hacerlos brillar en la mesa. "Nací en Guatemala, más nunca he vivido allí. Mi patria adoptiva es Panamá, sin embargo tengo muchas ansias de volver a mis raíces y no puedo negar que Guatemala me llama a gritos.” @andresmoratayacooks 🍴🍷 #FoodAndWineFestGt

