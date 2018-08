Iweigh: El movimiento de Instagram que quiere ir más allá de tu peso

Sam Moriarty, Metro.US

¿Cuánto pesas?

Existe la implicación muy real de la cinta amarilla de precaución alrededor del peso, especialmente cuando se trata de mujeres.

Un hombre escribió en respuesta a una entrada de Quora (red social de preguntas y respuestas) preguntando por qué es grosero preguntar sobre la edad o el peso de una mujer, “Si no eres el médico de la mujer, todo esto no es asunto tuyo”.

#iweigh #fuckingkg A post shared by I Weigh (@i_weigh) on Aug 22, 2018 at 4:30am PDT

Esto es cierto. Sin embargo, no importa lo lejos que hayamos llegado en la era de la positividad corporal y el amor propio, el peso sigue siendo un factor clave en la autoestima de la mujer.

Esencialmente, cuanto menos pesas, más vales, y más deberías sentirte bien contigo mismo.

El número en la balanza no siempre se correlaciona con su salud física (de hecho, tu peso puede fluctuar entre 2 y 4,5 kg en un solo día).

¿Pero qué pasa si pensamos en el peso de manera diferente?

Una iniciativa de Instagram, el movimiento I Weigh (Yo peso), supuestamente iniciado por la actriz de The Good Place Jameela Jamil, nos desafía a hacer precisamente eso. Está cambiando la respuesta a la pregunta: ¿cuánto pesas?

En lugar de números, la gente comparte lo que les da un propósito: los papeles que desempeñan en el trabajo y en casa, sus pasatiempos y las luchas que han superado.

“Comencé esta página para que los momentos en los que estas mujeres lucharon y se enorgullecieron de sus vidas más allá de su exterior puedan vivir para siempre”, escribe Jamil en la historia de I Weigh Instagram. “Y para que podamos inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo.”

#iweigh #fuckingkg A post shared by I Weigh (@i_weigh) on Aug 22, 2018 at 2:31am PDT

También explicó en Twitter que el movimiento I Weigh tiene que ver con la “positividad de la vida” y no con la positividad del cuerpo.

Respuestas del movimiento I Weigh: ¿Cuánto pesas?

Jamil comenzó la página en marzo de 2018, y ahora tiene más de 100K seguidores. Ella misma compartió el primer post, escribiendo: “Yo peso: Relación encantadora, grandes amigos, me río todos los días, amo mi trabajo, me gano la vida honestamente, soy financieramente independiente, defiendo los derechos de las mujeres, me gustan mis alas de murciélago, me gusto a pesar de todo lo que me han enseñado los medios de comunicación a odiarme a mí misma”.

Aunque tú puedes sentirte absolutamente bien acerca de cuánto pesas, no debe ser una carga – ni debe ser un indicador de tu valor. Tu valor es la calidad de quien eres, no la cantidad de lo que eres.

#iweigh #fuckingkg A post shared by I Weigh (@i_weigh) on Aug 21, 2018 at 8:48am PDT

Así que piensa en esto: ¿cuánto pesas realmente?

¿Cómo unirse al movimiento?

En la biografía del movimiento I Weigh, de Instagram, se pide a las personas –hombres, mujeres, cualquier persona y cualquier edad– que envíen sus propias fotografías. Esta es la forma de unirse al movimiento I Weigh a través de la historia Instagram de la página:

PASO 1.

Elegir una foto (sin editar o retocada)

PASO 2.

Escribe palabras o frases sobre tu imagen. Estas deben ser aspectos de su vida por los que tú estás agradecido o orgulloso.

PASO 3.

Súbela a Instagram o como un post etiquetado #iweigh

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO