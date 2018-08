¿Quieres ser un influencer? Enfócate en tu contenido y el compromiso con tus seguidores

¿De qué se requiere para ser exitoso en la web en estos días? Si no has depurado tu estética en Instagram y has hecho una curaduría exhaustiva de tus tableros de Pinterest, tienes tarea.

Pero quienes han sido exitosos construyendo una marca personal relevante, y que además tienen buen engagement, saben que bloguear sigue siendo importante en la era de Instagram. Y hacer eso implica más que postear selfies perfectas.

Le preguntamos a Samantha Skey, la nueva y brillante CEO de uno de los canales femeninos más reputados, SheKnows, sobre #bloglife, sobre cómo comenzar y cómo seguir y ella nos dio algunas claves sobre cómo construir una marca personal, por qué bloguear sigue importando en la era de Instagram y cómo hacerlo desde cualquier edad.

Sean muy honestos antes de empezar

“¿Les encanta de verdad crear contenido digital? Si es así, sigan leyendo. Si no, sean voluntarios de su causa favorita o mejor pasen su tiempo con sus amigos y familia”, dice Skey.

Puede sonar duro, pero con lo competitivo y dispendioso que puede ser el blogueo –es un trabajo de tiempo completo y algo más– tienen que ser honestos con ustedes mismos si quieren construir una marca personal.

Una vez que estén comprometidos, Skey aconseja pensar sobre qué clase de contenido quieren crear: ¿Corto o largo? ¿Compartir historias personales? ¿Montones de imagines o algunas cuántas? ¿Videos?

