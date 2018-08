Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente llegó nuevamente con sus horóscopos y las mejores predicciones para todos los signos; no comiences la semana sin conocer lo que te deparan los astros.

ARIES

Sales de viaje de trabajo o analizas cambiar de empleo, ya que tu signo se caracteriza por enfrentar todos los retos. Te invitan a una fiesta en estos días, asiste para socializar más. Preparas pagos de colegiaturas o decides cambiar de escuela a uno de tus hijos. Te llega un dinero extra por una comisión o pago de un bono. Vigila tu tarjeta de crédito, te quieren hacer un fraude. Cuídate de problemas de nervios u hormonales. Para los Aries que tienen pareja, será una semana de convivencia y amor verdadero. Los que están solteros tendrán oportunidad de valorar el tiempo. Tu golpe de suerte será el día 21 de agosto con los números 03, 22 y 19. Te llegará la oportunidad que esperabas para tener un negocio propio. Serán buenos días para un tratamiento estético. Te busca alguien del signo de Acuario para pedirte matrimonio o un compromiso firme de amor.

TAURO

Semana de pagar deudas de colegiaturas o regresar a estudiar. Ten cuidado con las mentiras, trata de no decirlas o no comprometerte en situaciones que después salen de control, sobre todo en el trabajo. Te llega una invitación para salir de viaje en esta semana y será para cerrar un contrato o ver la posibilidad de un trabajo nuevo. Ten cuidado con las pérdidas o no seas descuidado con tus cosas. Evita pelear con tu pareja por celos o desconfianzas, recuerda que tu signo piensa lo que no es, así que aprende a ser tolerante y seguro en las relaciones amorosas. Te viene un golpe de suerte el día 22 de agosto con los números 04, 23 y 87. Ese día trata de hacer los cambios necesarios en tu vida para progresar, como pedir un aumento de sueldo o buscar un crédito para comprar un coche nuevo. Te compras una motocicleta o una bicicleta.

GÉMINIS

Tendrás resentimientos con compañeros de trabajo por culpa de chismes o malos entendidos. Te llaman a junta de último momento con tus jefes para cambios de proyectos o reacomodo de puestos, así que trata de pedir un aumento de sueldo, que te lo darán. Te invita a una reunión de ex alumnos de tu carrera universitaria. En cuestiones de pareja, a veces te da miedo tomar decisiones de separación, pero si ya no hay amor en tu relación, es mejor darse un tiempo. Arreglas la cocina de tu casa o compras muebles para tu recámara. Sigue con el ejercicio, no te desanimes. Los Géminis que están solteros conocerán personas muy afines de los signos Aries, Libra y Capricornio. Tendrás un golpe de suerte este día 20 de agosto con los números 02, 18 y 65; ese día trata de ponerte mucho perfume para atraer la abundancia.

CÁNCER

Semana de mucha presión laboral o de hacer cambios para sentirte mejor, como buscar un aumento de sueldo, pues a tu signo le gusta sentirse reconocido, así que no te quedes callado y exige lo que te mereces como trabajador. Te busca un familiar para decirte que tendrá un hijo. Ten cuidado con problemas de vesícula o intestino, trata de ir con tu médico. Esta semana es ideal para cambiarte de casa o buscar un crédito para comprar un departamento. Tendrás un golpe de suerte el 21 de agosto con los números 05, 44 y 38; ese día prende una veladora blanca y pide lo que tanto necesitas para estar en paz en tu vida. Ya no enfrentes tanto a tu pareja, recuerda que es mejor llegar a un acuerdo y estar en paz y si ya no hay amor, es tiempo de buscar a alguien más compatible con tu signo. Decides empezar ese negocio en línea que tanto deseas, recuerda que a tu signo le gusta gastar y por eso necesita más ingresos.

LEO

Este 20 de agosto será mágico para tu signo, lograrás todo lo que necesitas para estar mejor y tener más abundancia. Tu signo cierra un ciclo y empieza otro mejor, así que te recomiendo prender un cirio blanco y pedirle a tu ángel de la guarda lo que necesitas. Semana de muchos cambios en tu vida laboral o llegará a ti una oportunidad de trabajo para crecer económicamente. A los Leo que están casados les vendrá un embarazo. Los que están solteros tendrán amores nuevos del signo de Aries, Sagitario o Acuario. Tramitas un crédito personal o un seguro de gastos médicos. Mandas a arreglar el techo de tu casa o el baño y sacas de tu guardarropa lo que ya no utilizas; dónalo a alguien que lo necesite, así te vendrá más abundancia. Cuidado con los robos o pérdidas. Liquida deudas del pasado para evitar demandas y recuerda ahorrar. Buscas a una ex pareja para aclarar los malos entendidos. Tus números de la suerte son 5, 31 y 48.

VIRGO

Arreglarás papeles de tu casa o hablarás con un abogado para un asunto personal; recuerda, amigo de Virgo, que resolverás cualquier problema que tengas, así que aprovecha esta racha. Te visitan familiares para una fiesta o te busca tu padre para pedirte un favor económico. Realizas pagos atrasados de unas cuentas. Decides ponerte a dieta o te haces una cirugía estética de la que saldrás de lo mejor. Ya no extrañes a las personas que se fueron de tu vida; recuerda en presencia y nunca en ausencia y verás que te sentirás de lo mejor. Tendrás un día mágico el 22 de agosto, recibirás una sorpresa que te hará sentir de lo mejor. En cuestiones laborales ten cuidado con las envidias o brujerías, cuida a tus mascotas porque allí cae primero todo lo que te quieren hacer. Tus números de la suerte son 23, 19 y 00. Te busca un amor del signo de Aries, Cáncer o Acuario que hablará de amor verdadero.

LIBRA

Semana de muchos pendientes o de preocupaciones de trabajo, recuerda que tu signo es muy estresado y a todo le pones atención adicional, pero trata de relajarte y atender primero lo urgente. Intentas vender una propiedad familiar. Eres el mejor conversador del Zodíaco, por eso necesitas estar acompañado de amigos nuevos, así que procura estar en alguna actividad que te haga conocer más personas. En estos días conocerás a un amor verdadero del signo de Acuario, Géminis o Leo que hablará de algo estable. Te haces una cirugía y saldrás de lo mejor. Evita gastar de más, libera los nervios haciendo ejercicio y no comprando lo que no necesitas. Tendrás un golpe de suerte el 23 de agosto, ese día se te dará todo lo que necesitabas. Ponte un listón rojo en el tobillo derecho con tres nudos y mucho perfume, y déjalo allí hasta que se caiga solo. Tus números mágicos son 00, 24 y 51.

ESCORPIÓN

Serán días de renovar por completo tus planes de vida; recuerda que tu signo atraviesa por un ciclo de abundancia y prosperidad, aprovéchalo al máximo para cambiar de trabajo o pedir un aumento de sueldo, comprar coche, casa o sacar ese crédito que te ayudará a aumentar tu patrimonio. Ten cuidado con problemas de la piel o el cabello. Regresas al gym o retomas tu dieta. Tu signo es el más alegre y simpático del Zodíaco y eso hace que estés rodeado de amistades y amores nuevos; incluso, estos días se te dará un amor fugaz o prohibido con alguien del signo de Piscis o Aries que será muy intenso. Te buscan de un trabajo de gobierno o de abogados para ofrecerte un buen puesto. Cuida a tu mamá, que andará enferma. Tendrás un golpe de suerte el 23 de agosto, ponte algo de plata, ropa clara y mucho perfume para que tu energía se multiplique. Tus números de la suerte son 23, 10 y 88.

SAGITARIO

Este 20 de agosto será ideal para organizarte y realizar todos los planes que tienes en mente, recuerda que tu signo es el más distraído en todo, así que trata de poner mayor atención a tus planes de vida. En este día vendrá a ti esa oportunidad de crecimiento laboral. Haces pagos de colegiaturas o cambias de carrera universitaria. Te llega la invitación de salir de viaje con tus amigos en estos días. Te busca una ex pareja para pedirte perdón o regresar, recuerda que todos nos equivocamos, así que procura darle una oportunidad al amor. Te recomiendo encender una veladora amarilla para que se abran los caminos y pedirle a tu ángel de la guarda que te ayude en lo que necesites. Tendrás una sorpresa de un embarazo por parte de un familiar. Arreglas papeles de impuestos o Hacienda. Tus números de la fortuna son 14, 30 y 29.

CAPRICORNIO

Recuerda que el orgullo a veces nos hace estar mal y no aceptar que nos equivocamos, así que, amigo Capricornio, busca a esa persona y explícale lo que pasó, a fin de quedar en paz. Semana de mucha suerte en todo lo relacionado con los estudios o comenzar una nueva etapa universitaria. Procura hacer ejercicio. Te busca tu abuelo para pedirte un favor, trata de no alejarte de tu familia. En el amor se te darán dos amores a la vez o la pasión estará muy presente en estos días con los signos de Piscis, Aries o Libra, que serán muy compatibles con tu signo en lo amoroso. Pagas deudas del pasado. Afinas tu carro. Trata de buscar ayuda o una persona que te guíe espiritualmente. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de agosto con los números 34, 29 y 08, te recomiendo combinarlos con tu fecha de nacimiento.

ACUARIO

Serán días de poner en orden tus ideas y analizar qué quieres para tu futuro. No hagas cosas buenas que parezcan malas, sobre todo, con tu pareja, recuerda que tu signo es coqueto natural y a veces se mete en problemas sin razón. El 21 de agosto brillarás en lo laboral, ese día ponte una pulsera de plata o de oro y mucho perfume para que la suerte te dure más. Sacas un crédito para coche. Te busca un amor del pasado para tener una relación seria. Te pagan una deuda del pasado o inviertes en un negocio con amigos. Ten cuidado con una infección en la piel. Será una semana de mucho trabajo y conocer personas importantes para tu progreso laboral. Tendrás amores prohibidos. Tus números de la suerte son 15, 20 y 99. Trata de no caer en provocaciones de personas envidiosas que sólo quieren molestarte, en especial en el trabajo.

PISCIS

Recibirás una buena noticia en el trabajo, recuerda que estás en una etapa de crecimiento laboral. Por el momento evita pedir un aumento de sueldo, pues te llegará solo. Te proponen salir de viaje o irte de vacaciones, aprovecha para quitarte presiones laborales y olvidarte un poco de tus problemas. Recuerdas mucho a un amor del pasado y piensas en buscarlo para hablar de lo que pasó y cerrar círculos. Estudias algo relacionado con vehículos o ingeniería. Tramitas un crédito para pagar deudas o tu seguro médico. Sabrás de una enfermedad de tu padre, procura estar al pendiente de él. Tendrás compatibilidad con los signos de Cáncer y Escorpión, que hablarán de un amor verdadero y sincero. Tu mejor día será el 21 de agosto, vendrá a ti una sorpresa económica. Solucionas una demanda legal. Tus números de la fortuna son 02, 17 y 66.