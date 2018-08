Lo que necesitas para recorrer el mundo a bajo costo, revelado por Felipe Villegas

🧐 Not sure if I’m in Guatemala or Southeast Asia 😝🇬🇹 🚗 This shot was taken in the beautiful and colorful island/town of Flores. Most of the people move around in this place by foot or using tuctucs. 👉 If you are planning to visit Tikal, there is a high chance that you will spend a few days in Flores since most buses depart from here. I would recommend that you take at least one day to walk around town and see the beautiful houses and restaurants. If you have time, go on a boat ride along the lake for less than 2 USD. And… in case you are looking to stay at a quiet and peaceful place in Flores, I would recommend Hostel San Miguel across the lake.✌🏽Flores, Guatemala 🇬🇹 . vagamundeando.co . ——————-•———————— 🧐 No estoy seguro si llegué a Guatemala o al Sudeste Asiático 😝🇬🇹 🚗 Esta foto fue tomada en la hermosa y colorida isla/pueblo de Flores. La mayoría de las personas en este lugar se mueven a pie o en tuctucs. 👉 Si planeas visitar Tikal, lo mas probable es que pases unos dias en Flores ya que desde aqui sale la mayoría de los buses hacia las ruinas mayas. Te recomiendo pasar al menos un día explorando las calles y restaurantes de este lugar. Si tienes tiempo, pasea en lancha por el lago por menos de 2 dólares. Y si buscas un lugar bueno y tranquilo para hospedarte te recomiendo el Hostal San Miguel al otro lado del lago✌🏽#vagamundeando en Flores, Guatemala 🇬🇹 . . . vagamundeando.co . . . #Guatemala #Wonderful_Places #perhapsyouneedalittleguatemala #travelandleisure #VisitGuatemala #backpacker #TLPics #explorer #beautifuldestinations #BackpackerStory #BestVacations #lawyer #travelmore #ig_colors #backpackwithme #instatravel #TravelGram #abogado #travelblogger #Viajar #theglobewanderer #globetrotter #blogdeviajes #letsgosomewhere #voyage #onGoogleMaps #colombia

