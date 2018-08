Esta pajilla inteligente reduce tu uso de plástico

Muchas campañas en todo el mundo luchan contra el uso excesivo de pajillas de plástico, pero hay pocas opciones para reemplazar esos artículos.

Para resolver este problema, se creó una pajilla (o popote) inteligente llamada ELO. Está hecha de aluminio y viene con una app especial.

Peter Scott, creador de ELO, explicó a Publinews Internacional cómo funciona su invento.

Peter Scott. Foto: Publinews Internacional

¿Qué te llevó a desarrollar la pajilla inteligente?

"La idea surgió de un primer artículo en enero de 2018 sobre las prohibiciones europeas de pajillas. Pensé que sería más práctico centrarnos en nuestro uso habitual de pajillas como individuos. Educarnos sobre soluciones sostenibles depende de nosotros. Las apps móviles son muy populares y por qué no considerar la posibilidad de cambiar la mentalidad de tener una pajilla que traes contigo y usar una app que ayudaría en la transición al uso de pajillas reutilizables".

¿Por qué ELO es una pajilla inteligente?

"En primer lugar, es más sostenible reutilizar las pajuelas metálicas, ya que duran más que las alternativas de fibra plástica y papel de un solo uso. La segunda cosa inteligente es la app móvil de 21 días. Utiliza la ciencia para romper hábitos y entrena a los usuarios para que siempre traigan ELO. Es la primera app del mundo en educar sobre temas ambientales".

¿Qué puedes contarnos sobre la app?

"La app utiliza la Psicocibernética de los años 60. Es un libro de autoayuda que dice que toma 21 días crear o detener un mal hábito. Como los programas para dejar de fumar. Desarrollamos la app que durante 21 días a horas preprogramadas (desayuno, almuerzo, cena y bebidas con los amigos) le recordará el uso de ELO. También tiene un contador vivo de pajillas. También está lleno de citas y hechos que puedes leer durante el uso".

Foto: Publinews Internacional

¿Qué opinas de las campañas contra la paja?

"Estoy un poco molesto de que los medios de comunicación se centren tanto en las soluciones de paja para grandes empresas y en las pajilla de papel de un solo uso. Y nadie está discutiendo la idea de que tal vez podríamos cambiar nuestros hábitos y usar una solución reutilizable. Quiero decir que he leído y oído a gente que sugiere no usar pajillas en absoluto. Eso no es práctico. Para necesidades médicas, infantiles, de envasado y de bebidas. No es correcto asumir que podemos dejar un hábito de 70 años en 2 años".

¿Cómo ayuda tu dispositivo en la lucha contra la contaminación plástica?

"ELO puede reemplazar alrededor de 548 pajuelas al año y puede durar y durar. El aluminio es el metal más reciclable del mercado, requiere menos energía que otros metales y tiene el mayor índice de reutilización. El 65% del aluminio se recicla una y otra vez. Las pajuelas de papel y las pajuelas biodegradables consumen una enorme cantidad de energía en el proceso de reciclaje. Por lo tanto, si tú puede llevar un bolígrafo, teléfono, encendedor, tableta también puede llevar un ELO. En realidad es muy sexy sacarlo una en un restaurante! La gente mira y pregunta qué es eso, es una buena sensación".